Трансфер голкипера Динамо Бойко не приоритет для АЕКа
Опытный голкипер Динамо Денис Бойко не получает достаточно игровой практики, поэтому мог перейти в АЕК. Однако покупка вратаря киевлян не является приоритетом для греческого клуба.
Источник:твиттер Янниса Хорианопулоса
АЕК не претендент на Бойко
33-летний голкипер Денис Бойко не может выиграть конкуренцию за позицию у молодых вратарей Динамо. Футболиста не устраивает такая ситуация в столичном клубе, поэтому Бойко ищет новые варианты продолжения карьеры.
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Одним из таких был греческий АЕК, за который уже выступают три украинских футболиста – Дмитрий Чигринский, Олег Данченко и Евгений Шахов. Однако по информации журналиста, трансфер украинского голкипера не является приоритетом для греческого клуба.
В этом сезоне Бойко провел в футболке Динамо лишь 2 матча, в которых пропустил 2 гола и в одном поединке оставил ворота "сухими".
- Контракт голкипера со столичным клубом истекает 30 июня 2023 года. Поэтому будущим клубам вратарь бесплатно не достанется.
- По данным Transfermarkt, трансфер Дениса обойдется командам в 1 миллион евро.
Даже малая игровая практика не помешала Бойко стать спасителем Динамо в кубковом матче против Колоса. В 1/4 финала команды не смогли определить сильнейшего в основное время матча и дополнительные 15-минутные таймы, поэтому футболистов ждала серия послематчевых пенальти. Где свое мастерство продемонстрировал Денис. Голкипер вытащил два 11-метровых удара соперника и вывел киевлян в полуфинал турнира.
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