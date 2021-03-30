Досвідчений голкіпер Динамо Денис Бойко не отримує достатньо ігрової практики, тому міг перейти у АЕК. Однак купівля воротаря киян не є пріоритетом для грецького клубу.

АЕК не претендент на Бойка

33-річний голкіпер Денис Бойко не може виграти конкуренцію за позицію у молодих воротарів Динамо. Футболіста не влаштовує така ситуація у столичному клубі, тому Бойко шукає нові варіанти продовження кар'єри.

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Одним із таких був грецький АЕК, за який вже виступають три українські футболісти – Дмитро Чигринський, Олег Данченко та Євген Шахов. Однак за інформацією журналіста, трансфер українського голкіпера не є пріоритетом для грецького клубу.

У цьому сезоні Бойко провів у футболці Динамо лише 2 матчі, у яких пропустив 2 голи та в одному поєдинку залишив ворота "сухими".

Контракт голкіпера зі столичним клубом спливає 30 червня 2023 року. Тому майбутнім клубам воротар безкоштовно не дістанеться.

За даними Transfermarkt, трансфер Дениса обійдеться командам в 1 мільйон євро.

Навіть мала ігрова практика не завадила Бойку стати рятівником Динамо у кубковому матчі проти Колоса. В 1/4 фіналу команди не змогли визначити сильнішого в основний час матчу та додаткові 15-хвилинні тайми, тому на футболістів чекала серія післяматчевих пенальті. Де свою майстерність продемонстрував Денис. Голкіпер витягнув два 11-метрові удари суперника та вивів киян у півфінал турніру.