Барселона и Ливерпуль вступили в борьбу за лидера сборной Украины и Шахтера

Георгий Судаков вызывает интерес со стороны грандов европейского футбола. Зимой полузащитником Шахтера интересовались Наполи и Ювентус, а летом он может оказаться в Испании или Англии.

Полузащитник Шахтера Георгий Судаков уже год находится в эпицентре трансферных слухов. Не секрет, что “горняки” планируют хорошо заработать на продаже 21-летнего украинца.

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Новые претенденты на Судакова

Зимой футболистом активно интересовались клубы Серии А, а действующий чемпион турнира Наполи даже делал предложение в 40 миллионов евро. Шахтер же отказал "партенопеям", ведь хочет выручить больше денег.

Тем временем, в СМИ попали новые слухи о претендентах на Георгия. Пишут, что за Судаковым активно следит Барселона. Поговаривают, что Шахтер готов был бы попрощаться с хавбеком за 50 миллионов евро.

Однако эта сумма отпугивает каталонцев, ведь они не готовы столько тратить на украинца. Другим же фаворитом на приобретение Судакова называется Ливерпуль. Преимуществом англичан является как раз финансовый аспект возможного трансфера.

СМИ пишут, что мерсисайдцы скорее готовы удовлетворить аппетиты Шахтера. К слову, зимой Георгий переподписал с донетчанами контракт, который теперь действует до конца 2028 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 18 миллионов евро.

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Карьера Георгия Судакова