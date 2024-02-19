Во время зимней паузы в чемпионате Украины футбольные клубы проводят сборы заграницей. Во время военного положения поездку становится труднее оформить, ведь многие спортсмены призывного возраста не имеют разрешения на пересечение границы.

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Для футболистов же такие пропуска выдаются с целью проведения сборов. Однако есть примеры, когда игроки злоупотребляют своими правами и отдыхают вместо тренировок.

В такую неприятную историю попал и лидер Шахтера и сборной Украины Георгий Судаков. Во время сборов с "горняками" в Турции хавбек вдруг оказался в Дубаях.

Сам игрок поделился в соцсетях фотографиями из ОАЭ, на которых он отдыхает с женой и дочкой у моря. Сам Судаков объяснил причины своего пребывания на курорте и извинился перед украинцами.

Нам дали три дня выходных. Я хотел встретиться с семьей. У нас был выбор: или они приедут к нам в Турцию, или я приеду в Дубай, потому что там у семьи была пересадка. Мы решили встретиться в ОАЭ, потому что так получалось на один день дольше побыть с семьей. Я хотел бы извиниться за те фото, которые были опубликованы. Считаю это неправильным в наше время, это не надо было делать. Понимаю, что сейчас многие не могут выехать на отдых или встретиться со своими семьями,

– заявил Судаков.

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Отметим, что к персоне Георгия проявляет интерес ряд топ-клубов Европы во главе с Наполи и Ювентусом. Первые даже предлагали "горнякам" 40 миллионов евро за украинца, но получили отказ.

Более того, Шахтер даже продлил контракт с Судаковым. В этом сезоне Георгий наиграл 19 матчей за дончан, забив три гола. Также в 2021 году футболист дебютировал за сборную Украины и сейчас является ее игроком основы. На его счету 12 матчей и один мяч.