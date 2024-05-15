В течение почти двух недель болельщики будут выбирать победителей в четырех номинациях – лучший гол, лучший игрок, лучший тренер и лучший игрок U-23. Среди претендентов нашлось место и украинскому футболисту.
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Справедливое признание
Форвард Жироны Артем Довбик попал в перечень номинантов на звание лучшего игрока турнира. Он проводит свою дебютную кампанию в Испании, но со старта смог продемонстрировать свое качество и стал одним из лидеров главной сенсации испанского футбола.
"Красно-белые" впервые в своей истории квалифицировались в Лигу чемпионов и сейчас занимают третье место в турнирной таблице за 2 тура до окончания чемпионата. Вклад украинца в такой успех сложно переоценить.
Довбик является не только лучшим бомбардиром своего клуба, но и всего чемпионата. На счету украинца 20 голов и он на 1 взятие ворот имеет больше ближайших преследователей – Джуда Беллингема и Александера Серлота, которые также попали в список из 10 номинантов.
Претенденты на звание "Игрок сезона" Ла Лиги-2023/2024
- Джуд Беллингем (Реал) – 27 матчей (19 голов + 6 ассистов)
- Такефуса Кубо (Реал Сосьедад) – 28 (7+3)
- Антуан Гризманн (Атлетико) – 30 (13+6)
- Артем Довбик (Жирона) – 34 (20+7)
- Кириан Родригес (Лас-Пальмас) – 34 (6+2)
- Роберт Левандовски (Барселона) – 32 (17+8)
- Винисиус Жуниор (Реал) – 25 (15+6)
- Иско (Бетис) – 28 (8+5)
- Алеш Гарсия (Жирона) – 35 (3+6)
- Александер Серлот (Вильярреал) – 32 (19+6).
Претенденты в других номинациях
- Лучший игрок U-23: Ямал (Барселона), Хави Герра (Валенсия), Родриго (Реал), Коуто (Жирона), Савиньо (Жирона), Джонни (Бетис), Кубарси (Барселона), Мигель Гутьеррес (Жирона), Нико Уильямс (Атлетик), Кубо (Реал Сосьедад)
- Гол года: Депай (Атлетико), Канселу (Барселона), Коко (Лас-Пальмас), Руибаль (Бетис), Аресо (Осасуна), Винисиус Жуниор (Реал), Ямал (Барселона), Жоау Фелиш (Барселона)
- Тренер года: Карло Анчелотти (Реал), Мичел (Жирона), Диего Симеоне (Атлетико), Эрнесто Вальверде (Атлетик) Марселино (Вильярреал).