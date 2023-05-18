Форвард сборной Украины и Днепра-1 Артем Довбик попал на радары клубов из ведущих европейских лиг. Сообщалось, что Марсель готов выкупить трансфер украинца. Однако французские СМИ опровергли данную информацию.

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Топ-лиги Европы ждут Довбика

По информации источника, руководство Марселя не общалось ни с Довбиком, ни с его агентом по поводу возможного перехода. Приоритетной целью "провансальцев" является продление контракта с чилийцем Алексисом Санчесом. Кроме того, клуб возлагает большие надежды на португальца Витинью, которого зимой купили за 32 миллиона евро.

Однако Довбику не стоит расстраиваться. На результативного форварда претендует ряд клубов. В частности, заинтересованность в услугах 25-летнего футболиста проявили Ланс, Ницца, Ноттингем Форест, Астон Вилла, Брайтон, Унион Берлин, Фрайбург и Трабзонспор. Это и не удивительно, учитывая результативность Артема.

Напомним, что Довбик в сезоне 2022/23 забил 28 голов во всех турнирах. Украинец имеет отличные антропометрические данные и является ярким представителем форварда таранного типа. Днепр-1 хочет получить за Артема 15 миллионов евро. Однако ввиду того, что через полгода у Довбика завершается контракт, вряд ли кто-то отдаст такие деньги. Ведь зимой футболист может абсолютно бесплатно присоединиться к одному из претендентов.