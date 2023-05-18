Форвард збірної України та Дніпра-1 Артем Довбик потрапив на радари клубів з провідних європейських ліг. Повідомлялося, що Марсель готовий викупити трансфер українця. Проте французькі ЗМІ спростували дану інформацію.

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Топ-ліги Європи чекають Довбика

За інформацією джерела, керівництво Марселя не спілкувалося ні з Довбиком, ні з його агентом стосовно можливого переходу. Пріоритетною ціллю "провансальців" є продовження контракту з чилійцем Алексісом Санчесом. Крім того, клуб покладає великі надії на португальця Вітінью, якого взимку купили за 32 мільйони євро.

Проте Довбику не варто засмучуватися. На результативного форварда претендує низка клубів. Зокрема зацікавленість у послугах 25-річного футболіста виявили Ланс, Ніцца, Ноттінгем Форест, Астон Вілла, Брайтон, Уніон Берлін, Фрайбург та Трабзонспор. Це й не дивно, зважаючи на результативність Артема.

Нагадаємо, що Довбик в сезоні 2022/23 забив 28 голів у всіх турнірах. Українець має чудові антропометричні дані та є яскравим представником форварда таранного типу. Дніпро-1 хоче отримати за Артема 15 мільйонів євро. Проте зважаючи, що через пів року у Довбика завершується контракт, навряд чи хтось віддасть такі гроші. Адже взимку футболіст може абсолютно безплатно приєднатися до одного з претендентів.