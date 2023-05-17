Результативная игра Артема Довбика в чемпионате Украины и еврокубках привлекла внимание селекционеров топ-клубов. Сам форвард тоже не прочь продолжить карьеру за границей.
Достойно внимания Оставил за спиной Реброва: как Довбик забил свой 23-й гол и приблизился к рекорду УПЛ – видео
Украинское усиление Марселя
Французский Марсель надеется усилить свой состав на следующий сезон лучшим бомбардиром УПЛ. Представители клуба уже контактировали с агентами Довбика. Босов Олимпика даже не отпугивает трансферную стоимость Артема, которую хочет получить Днепр-1. По сообщению французских СМИ, она составляет 11 – 15 миллионов евро. Впрочем, вполне возможно, что президент "провансальцев" Пабло Лонгория дождется 1 января 2024 года, когда украинца смогут подписать абсолютно бесплатно.
В составе Марселя уже играет украинец Руслан Малиновский, которого клуб планирует выкупить у Аталанты. Таким образом, под рукой главного тренера бело-синих может образоваться связка Малиновский - Довбык.
Напомним, что ранее заинтересованность в Довбике проявлял турецкий Трабзонспор. Однако футболист и его агенты неоднократно заявляли, что будут рассматривать варианты только из топ-5 лиг Европы.
Довбик в шаге от бомбардирского рекорда
- Напомним, что Артему Довбику необходимо забить 3 гола в 4 матчах УПЛ, чтобы побить бомбардирский рекорд Генриха Мхитаряна.
- На счету форварда Днепра-1 23 гола в 26 поединках Премьер-лиги. Кроме того, в нынешнем сезоне Артем забил 5 мячей в еврокубках.
- За все время выступлений в Днепре-1 Довбик наколотил 52 гола в 80 матчах.
- В составе сборной Украины уроженец Черкасс провел 15 поединков и забил 6 голов.
- Трансферная стоимость нападающего составляет 11 миллионов евро. Действие контракта с Днепром-1 истекает 31 декабря 2023 года.