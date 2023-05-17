Результативная игра Артема Довбика в чемпионате Украины и еврокубках привлекла внимание селекционеров топ-клубов. Сам форвард тоже не прочь продолжить карьеру за границей.

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Украинское усиление Марселя

Французский Марсель надеется усилить свой состав на следующий сезон лучшим бомбардиром УПЛ. Представители клуба уже контактировали с агентами Довбика. Босов Олимпика даже не отпугивает трансферную стоимость Артема, которую хочет получить Днепр-1. По сообщению французских СМИ, она составляет 11 – 15 миллионов евро. Впрочем, вполне возможно, что президент "провансальцев" Пабло Лонгория дождется 1 января 2024 года, когда украинца смогут подписать абсолютно бесплатно.

В составе Марселя уже играет украинец Руслан Малиновский, которого клуб планирует выкупить у Аталанты. Таким образом, под рукой главного тренера бело-синих может образоваться связка Малиновский - Довбык.

Напомним, что ранее заинтересованность в Довбике проявлял турецкий Трабзонспор. Однако футболист и его агенты неоднократно заявляли, что будут рассматривать варианты только из топ-5 лиг Европы.

Довбик в шаге от бомбардирского рекорда