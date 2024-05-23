Готовы отдать бешеные деньги: Барселона охотится на одного из украинцев в Жироне

За Артемом Довбыком продолжают наблюдать европейские гранды. Теперь и Барселона изъявила желание подписать украинца.

Недавно появилась информация, что Жирона готова продать Артема Довбыка и даже установила сумму трансфера. Кроме Наполи, Ювентуса и Милана, теперь еще и Барселона готова открыть охоту на украинца.

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Барселона готова удовлетворить прихоти Жироны

Руководство "сине-гранатовых" планирует предложить обмен нескольких своих игроков на Артема Довбыка. Барселона готова отдать Витора Роке, Феррана Торреса и Ансу Фати.

Однако, если Жирона откажется от такого предложения, то "сине-гранатовые" готовы заплатить предложенную сумму трансфера несмотря на финансовые проблемы в клубе.

В ближайшее время между Жироной и Барселоной должны состояться переговоры.

В сезоне-2023/2024 Артем Довбик сыграл за Жирону 40 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 9 результативных передач.

Напомним, что есть информация, что в трансфере Артема Довбика были нарушения некоторых финансовых договоренностей. Поэтому Жирона может остаться без еврокубков, а агент украинца рискует потерять статус ФИФА.