Нещодавно з'явилась інформація, що Жирона готова продати Артема Довбика і навіть встановила суму трансферу. Окрім Наполі, Ювентуса і Мілану, відтепер ще й Барселона готова відкрити полювання на українця.

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Барселона готова задовольнити забаганки Жирони

Керівництво "синьо-гранатових" планує запропонувати обмін кількох своїх гравців на Артема Довбика. Барселона готова віддати Вітора Роке, Феррана Торреса та Ансу Фаті.

Однак, якщо Жирона відмовиться від такої пропозиції, то "синьо-гранатові" готові заплатити запропоновану суму трансферу попри фінансові проблеми у клубі.

Найближчим часом між Жироною та Барселоною мають відбутися перемовини.

Довідка. У сезоні-2023/2024 Артем Довбик зіграв за Жирону 40 матчів, у яких забив 22 голи та віддав 9 результативних передач.

Нагадаємо, що є інформація, що у трансфері Артема Довбика були порушення деяких фінансових домовленостей. Через це Жирона може залишитись без єврокубків, а агент українця ризикує втратити статус ФІФА.