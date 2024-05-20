Перед этими матчами Артем Довбик имел преимущество в один мяч над ближайшими преследователями Джудом Беллингемом и Александером Серлотом. Они могли пополнить свой голевой баланс в очном матче Вильярреала и Реала, пишет 24 Канал.
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Как изменилась ситуация в гонке бомбардиров
Украинский форвард в матче против Валенсии оформил свой 21-й гол в Ла Лиге. Он замкнул прострел Мартина, что должно было утвердить его лидерство за награду Пичичи.
Смотрите гол Довбика в ворота Валенсии
Однако ситуацию перевернул Александер Серлот. Он забил сразу 4 мяча в ворота Андрея Лунина и теперь имеет преимущество над форвардом Жироны в 2 гола. Зато другой претендент на награду лучшего бомбардира Джуд Беллингем не вышел на поле в матче против Вильярреала.
Смотрите видеообзор матча Вильярреал – Реал
Лучшие бомбардиры Ла Лиги перед последним туром
- Александер Серлот (Вильярреал) – 23 гола
- Артем Довбик (Жирона) – 21
- Джуд Беллингем (Реал) – 19
- Роберт Левандовски (Барселона) – 18
Отметим, что главный тренер "бело-красных" Мичел после матча 37 тура заявил, что будет сложно, но партнеры Жироны попытаются помочь украинскому форварду получить престижную награду.