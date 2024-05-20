Перед этими матчами Артем Довбик имел преимущество в один мяч над ближайшими преследователями Джудом Беллингемом и Александером Серлотом. Они могли пополнить свой голевой баланс в очном матче Вильярреала и Реала, пишет 24 Канал.

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Как изменилась ситуация в гонке бомбардиров

Украинский форвард в матче против Валенсии оформил свой 21-й гол в Ла Лиге. Он замкнул прострел Мартина, что должно было утвердить его лидерство за награду Пичичи.

Смотрите гол Довбика в ворота Валенсии

Однако ситуацию перевернул Александер Серлот. Он забил сразу 4 мяча в ворота Андрея Лунина и теперь имеет преимущество над форвардом Жироны в 2 гола. Зато другой претендент на награду лучшего бомбардира Джуд Беллингем не вышел на поле в матче против Вильярреала.

Смотрите видеообзор матча Вильярреал – Реал

Лучшие бомбардиры Ла Лиги перед последним туром

Александер Серлот (Вильярреал) – 23 гола Артем Довбик (Жирона) – 21 Джуд Беллингем (Реал) – 19 Роберт Левандовски (Барселона) – 18

Справка. В 38 туре Вильярреал на выезде встретится с Осасуной (25 мая), а Жирона дома будет принимать Гранаду (24 мая), которая уже потеряла шансы остаться в Ла Лиге.

Отметим, что главный тренер "бело-красных" Мичел после матча 37 тура заявил, что будет сложно, но партнеры Жироны попытаются помочь украинскому форварду получить престижную награду.