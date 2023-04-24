Переговоры между Маурисио Почеттино и Челси на финальной стадии. Соглашение между сторонами может быть заключено в ближайшее время, осталось только несколько формальностей.

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В состоянии все наладить

"Аристократы" имели ряд вариантов потенциальных тренеров, среди которых были: Юлиан Нагельсманн, Луис Энрике, Винсент Компани и даже у Фрэнка Лэмпарда была возможность на более долгий срок остаться в Челси. Но вот все кандидатуры отпали по разным причинам, поэтому у "пенсионеров" остался только вариант из Маурисио Почеттино, на котором они и сконцентрировались. Переговоры между сторонами проходят в положительном ключе.

В течение недели аргентинский специалист и представители "Челси" обсуждали команду и будущие трансферы. Теперь осталось выяснить только экономические вопросы и сроки контракта. Если ничего не изменится, то в ближайшее время соглашение будет заключено, а Михаил Мудрик получит возможность поработать под руководством Почеттино.

Тренерская деятельность аргентинского коуча