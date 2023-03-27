Итальянский специалист Антонио Конте покинул пост главного тренера Тоттенхэма. Об этом сообщил официальный сайт лондонского клуба.

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Завершение каденции Конте

Главный тренер Антонио Конте покинул клуб по взаимному согласию. Мы вышли в Лигу чемпионов в первый сезон Антонио в клубе. Мы благодарим Антонио за его вклад и желаем ему всего наилучшего в будущем,

– говорится в сообщении клуба.

Контракт 53-летнего итальянца был рассчитан до лета, но президент Тоттенхэма Дэниел Леви принял решение о досрочном расторжении договора.

У нас осталось 10 игр Премьер-лиги, и нас ждет борьба за место в Лиге чемпионов. Нам всем нужно сплотиться. Каждый должен сделать все возможное, чтобы обеспечить наилучший результат для нашего клуба и замечательных, преданных болельщиков,

– заявил президент "шпор".

До конца сезона обязанности главного тренера будет исполнять итальянец Кристиан Стеллини. Ему будет помогать Райан Мэйсон.

После 28 сыгранных матчей Тоттенхэм занимает 4 место в турнирной таблице и борется за попадание в зону Лиги чемпионов. В спину "шпорам" дышит Ньюкасл, который отстает всего на 2 пункта, но имеет две игры в запасе.

Конте во главе Тоттенхэма