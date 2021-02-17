В четверг, 18 февраля, состоятся первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. Борьбу за трофей ведут 32 клуба, среди них и две украинские команды – Динамо и Шахтер. Какие шансы у команд выиграть заветный трофей.

Возможно Лига Европы и выглядит менее ценным турниром на фоне Лиги чемпионов, но победа в ней тоже важна. Ведь триумфатор получит право выступить в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. Так еще и жеребьевка будет из первой корзины.

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А это значительное преимущество почти для всех участников. Например, английские Тоттенхэм и Арсенал довольно далеко от заветной топ-4 в АПЛ. Поэтому именно Лига Европы для них едва ли не единственный шанс пробиться в Лигу чемпионов. Касательно клубов менее топовых чемпионатов, то для них это возможность не только попасть в ЛЧ, но и обойти квалификацию. И получить менее грозных соперников.

И никто из 32 клубов, которые остались, не откажутся от возможности пополнить свой клубный музей еще одним трофеем.

Но до победы еще далеко. 18 февраля состоятся только первые матчи 1/16 финала. На 25 февраля запланированы ответные матчи. А после этого еще 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал, и только тогда финал. В общем – девять матчей.

И уже есть те клубы, которые являются главными фаворитами в турнире. Традиционно, больше всего шансов эксперты отдают командам из топ-5 чемпионатов – Англии, Испании, Италии, Франции и Германии. Ведь эти команды имеют значительно лучший подбор игроков. I стадия плей-офф Лиги Европы – это уже тот момент, когда футболистами из дубля матч можешь и не выиграть. Поэтому здесь тренеры подходят более серьезно.

Один из лучших еврокубковых бойцов это Жозе Моуриньо. Он дважды выигрывал Лигу чемпионов (с Порту в 2004 году и с Интером в 2010 году), а также Лигу Европы (с Манчестер Юнайтед в 2017 году). Поэтому именно его Тоттенхэм является одним из крупнейших претендентов на победу в турнире. В Favbet коэффициент на их победу – 6. В 1/16 финала "шпоры" сыграют против австрийского Вольфсберга, который похож на главного аутсайдера – коэффициент 250 на их победу в Лиге Европы. Но не стоит забывать, что Вольфсберг вышел из группы, оставив позади нидерландский Фейеноорд и российский ЦСКА.

На втором месте в рейтинге претендентов – Манчестер Юнайтед. Их шанс оценили коэффициентом 7. В первом раунде плей-офф им будет противостоять испанский Реал Сосьедад.

Еще один английский клуб – Арсенал – замыкает топ-3 претендентов. В случае победы "канониров", свой выигрыш при ставке можно будет умножать на коэффициент 8. Но стоит отметить, что уже в 1/16 финала лондонцы сыграют против португальской Бенфики. Оба матча состоятся не на домашних стадионах команд. Первая игра состоится в итальянском Риме, а вторая – в греческом Пирее.

Довольно высокие шансы на победу у Милана. На то, что они выиграют турнир, ставки принимаются с коэффициентом 10. В 1/16 финала "россонери" сыграют против сербской Црвены Звезды.

Что касается других топовых команд, то вероятность победы Лестера или Наполи получили коэффициент 13 Аякса – 15, а Байера – 17.

Украинские команды не среди главных претендентов на победу. Но и к аутсайдерам не попали. Выше котируются шансы Шахтера – 21 на победу "горняков" в турнире. Напомним, в прошлом сезоне дончане были близки к завоеванию трофея, дойдя до полуфинала. Сейчас же им следует сначала преодолеть сопротивление Маккаби из Тель-Авива.

Динамо в 1/16 финала Лиги Европы сыграет против бельгийского Брюгге. Шансы киевлян на получение трофея оценили в 35.

Напомним, финал Лиги Европы состоится 26 мая в польском Гданске. Украинские клубы уже имеют опыт выхода в финал Лиги Европы, который принимала Польша. В 2015 году это удалось Днепру. Разве не пора не только повторить это достижение, но и переписать? Тем более, что Севилья, которая пять раз выигрывала Лигу Европы, на этот раз в турнире не участвует.