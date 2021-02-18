В четверг, 18 февраля, стартует плей-офф Лиги Европы. За трофей с 32 командами будут соревноваться и два украинских клуба. Каковы их шансы выиграть титул? И кто из них продержится дольше?

Динамо и Шахтер стартуют в Лиге Европы со стадии 1/16 финала. До этого обе команды выступали в Лиге чемпионов, но по итогам выступлений заняли третьи места в своих группах и вылетели в Лигу Европы.

Читайте также Тоттенхэм, Милан, может Шахтер или Динамо: какие шансы у команд выиграть Лигу Европы

В первом раунде плей-офф жребий был более благоприятен к Шахтеру. Причина в том, что "горняки" оказались среди сеяных команд во время жеребьевки, однако Динамо попало в число несеянных. Поэтому Шахтер померится силами с израильским Маккаби (Тель-Авив), а Динамо ожидает противостояние с бельгийским Брюгге.

Смотря на уровни соперников, не удивительно, что у Шахтера больше шансов на проход в 1/8 финала. У букмекерской компании Favbet шанс дончан на проход в следующий раунд оценили коэффициентом 1,24. Однако в паре Динамо – Брюгге эксперты больше шансов отдают именно бельгийской команде – 1,57 на проход против 2,54 на проход Динамо.

В то же время относительно шансов выиграть Лигу Европы, то шансов у Динамо уже больше, чем у Брюгге. Хотя фаворитами в турнире являются английские команды.

Тем интереснее в таком случае выглядит заочная дуэль между украинскими грандами – кто из них пройдет дальше в Лиге Европы. И здесь тоже преимущество на стороне "оранжево-черных". На то, что именно Шахтер закончит турнир на более поздней стадии, ставки принимают с коэффициентом 1,50. На то, что Динамо дольше удержится в турнире – 2,60.

Но было бы интересно, если бы обе команды дошли до финала – 26 мая в Гданьске. Украина уже однажды была близка к этому, но тогда жребий свел Динамо и Шахтер в полуфинале. Победителем пары вышел Шахтер, который в итоге и выиграл Кубок УЕФА.