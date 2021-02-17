У четвер, 18 лютого, відбудуться перші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Боротьбу за трофей ведуть 32 клуби, серед них і дві українські команди – Динамо та Шахтар. Які шанси в команд виграти омріяний трофей.

Можливо Ліга Європи і виглядає менш вартісним турніром на фоні Ліги чемпіонів, але перемога в ній теж важлива. Адже тріумфатор отримає право виступити в груповому етапі Ліги чемпіонів в наступному сезоні. Так ще й жеребкуватиметься з першого кошика.

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А це значна перевага майже для всіх учасників. Для прикладу, англійські Тоттенхем та Арсенал доволі далеко від завітної топ-4 в АПЛ. Відтак саме Ліга Європи для них чи не єдиний шанс пробитися в Лігу чемпіонів. Щодо клубів з менш топових чемпіонатів, то для них це можливість не лише потрапити в ЛЧ, але й оминути кваліфікацію. І отримати менш грізних суперників.

Та й ніхто з 32 клубів, які залишилися, не відмовляться від можливості поповнити свій клубний музей ще одним трофеєм.

Але до перемоги ще далеко. 18 лютого відбудуться лише перші матчі 1/16 фіналу. На 25 лютого заплановані матчі-відповіді. А після цього ще 1/8 фіналу, чвертьфінал, півфінал, і лише тоді фінал. Загалом – дев’ять матчів.

Та вже зараз є ті клуби, які є головними фаворитами в турнірі. Традиційно, найбільше шансів експерти віддають командам з топ-5 чемпіонатів – Англії, Іспанії, Італії, Франції та Німеччини. Адже ці команди мають значно кращий підбір гравців. І стадія плей-офф Ліги Європи – це вже той момент, коли футболістами з дубля матч можеш і не виграти. Тому тут тренери підходять більш серйозно.

Одним з найкращих єврокубкових бійців є Жозе Моуріньо. Він двічі вигравав Лігу чемпіонів (з Порту у 2004 році та Інтером у 2010 році), а також Лігу Європи (з Манчестер Юнайтед 2017 році). Тож саме його Тоттенхем є одним з найбільших претендентів на перемогу в турнірі. У Favbet коефіцієнт на їх перемогу – 6. В 1/16 фіналу "шпори" зіграють проти австрійського Вольфсберга, який виглядає на головного аутсайдера – коефіцієнт 250 на їх перемогу в Лізі Європи. Та не варто забувати, що Вольфсберг вийшов з групи, залишивши позаду нідерландський Феєнорд та російський ЦСКА.

На другому місці в рейтингу претендентів – Манчестер Юнайтед. Їх шанс оцінили коефіцієнтом 7. У першому раунді плей-офф їм протистоятиме іспанський Реал Сосьєдад.

Ще один англійський клуб – Арсенал – замикає топ-3 претендентів. У випадку перемоги "канонірів", свій виграш при ставці можна буде множити на коефіцієнт 8. Та варто відзначити, що вже в 1/16 фіналу лондонці зіграють проти португальської Бенфіки. Обидва матчі відбудуться не на домашніх стадіонах команд. Перша гра відбудеться в італійському Римі, а друга – у грецьких Піреях.

Доволі високі шанси на перемогу в Мілана. На те, що вони виграють турнір, ставки приймають з коефіцієнтом 10. В 1/16 фіналу "россонері" зіграють проти сербської Црвени Звезди.

Щодо інших топових команд, то ймовірність перемоги Лестер чи Наполі отримали коефіцієнт 13, Аякса – 15, а Баєра – 17.

Українські команди не є серед головних претендентів на перемогу. Але й до аутсайдерів не потрапили. Вище котируються шанси Шахтаря – 21 на перемогу "гірників" в турнірі. Нагадаємо, минулого сезону донеччани були близькі до завоювання трофею, дійшовши до півфіналу. Зараз же їм слід спочатку подолати опір Маккабі з Тель-Авіва.

Динамо в 1/16 фіналу Ліги Європи зіграє проти бельгійського Брюгге. Шанси киян на здобуття трофею оцінили в 35.

Нагадаємо, фінал Ліги Європи відбудеться 26 травня у польському Гданську. Українські клуби вже мають досвід виходу в фінал Ліги Європи, який приймала Польща. У 2015 році це вдалося Дніпру. Хіба не час не лише повторити це досягнення, але й переписати? Тим більше, що Севілья, яка п’ять разів вигравала Лігу Європи, цього разу участі у турнірі не бере.