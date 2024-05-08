До завершения чемпионата Англии остается сыграть еще два тура. Британский портал GiveMeSport проанализировал, кто из игроков Премьер-лиги стал самым большим разочарованием сезона.

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Кто из украинцев попал в антирейтинг

В антирейтинг выбрали 16 футболистов, на которых в начале сезона возлагались большие надежды, но они их не оправдали.

Возглавляет список бразилец Антонио из Манчестер Юнайтед. Один из самых дорогих игроков "красных дьяволов" забил лишь один гол в 28 матчах чемпионата. На втором месте еще один игрок МЮ Каземиро. А замыкает тройку неудачников АПЛ вингер Манчестер Сити Джек Грилиш.

К сожалению, в 16-ку попали двое украинских легионеров. Вингер Челси Михаил Мудрик занял пятую строчку, а защитник Арсенала Александр Зинченко занял 11 место.

Топ-5 самых больших разочарований сезона 2023/24 в АПЛ

Антони (Манчестер Юнайтед) Каземиро (Манчестер Юнайтед) Джек Грилиш (Манчестер Сити) Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед) Михаил Мудрик (Челси)

Неоднозначный сезон для Мудрика и Зинченко