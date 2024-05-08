До завершения чемпионата Англии остается сыграть еще два тура. Британский портал GiveMeSport проанализировал, кто из игроков Премьер-лиги стал самым большим разочарованием сезона.
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Кто из украинцев попал в антирейтинг
В антирейтинг выбрали 16 футболистов, на которых в начале сезона возлагались большие надежды, но они их не оправдали.
Возглавляет список бразилец Антонио из Манчестер Юнайтед. Один из самых дорогих игроков "красных дьяволов" забил лишь один гол в 28 матчах чемпионата. На втором месте еще один игрок МЮ Каземиро. А замыкает тройку неудачников АПЛ вингер Манчестер Сити Джек Грилиш.
К сожалению, в 16-ку попали двое украинских легионеров. Вингер Челси Михаил Мудрик занял пятую строчку, а защитник Арсенала Александр Зинченко занял 11 место.
Топ-5 самых больших разочарований сезона 2023/24 в АПЛ
- Антони (Манчестер Юнайтед)
- Каземиро (Манчестер Юнайтед)
- Джек Грилиш (Манчестер Сити)
- Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед)
- Михаил Мудрик (Челси)
Неоднозначный сезон для Мудрика и Зинченко
- Игра Михаила Мудрика в составе Челси не отличается стабильностью. В текущем сезоне АПЛ украинец сыграл 29 матчей, забил 4 гола и отдал 2 ассиста. Однако болельщики ожидают гораздо большего от игрока, за которого заплатили 70 миллионов евро.
- Александр Зинченко начинал сезон в статусе одного из лидеров "канониров". Однако ошибки украинца в защите, а также травмы превратили его в игрока скамейки запасных. Сейчас Александр проиграл конкуренцию за место в составе поляку Якубу Кивьору.