Астон Вилла – Ливерпуль 3:3

Голы: Тилеманс, 12, Дуран, 85, 88 – Мартинес, 2 (автогол), Гакпо, 23, Кванса, 48.

В чемпионате Англии подошел к завершению 37 тур АПЛ. На понедельник была вынесена встреча между Астон Виллой и Ливерпулем, которые идут в топ-четверке, пишет 24 Канал.

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Ударный старт от Ливерпуля

Мерсисайдцы уже потеряли шансы на чемпионство и при этом гарантировали себе путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. А вот подопечным Эмери надо еще оформить свое возвращение в главный еврокубок.

Бирмингемцы могли сделать это уже в отчетном матче в случае победы над Ливерпулем. Впрочем первую половину игры Вилла явно провалила. Уже на второй минуте курьезным автоголом отметился кипер Эмилиано Мартинес.

Чемпион мира-2022 сам занес мяч в собственные ворота после прострела с фланга. Довольно быстро хозяевам удалось сравнять счет, но Ливерпуль продолжал контролировать игру.

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Характер команды Эмери

Еще до перерыва мерсисайдцев вперед вывел Гакпо, а в начале второго тайма третий гол за гостей забил Кванса после подачи со штрафного. Однако хозяева не сдались и смогли создать камбэк.

Героем финального отрезка стал колумбийский нападающий Дуран, который вышел на замену на 79 минуте. Сначала Джону удался точно удар с линии площадки низом. А позже игрок удачно подставился под удар Диаби и от него мяч залетел в ворота Алиссона.

Таким образом Астон Вилла вырвала ничью против Ливерпуля, но путевку в ЛЧ так и не гарантировала себе еще. Впрочем потерять ее будет довольно трудно. Подопечным Эмери нужно или самим не проиграть Кристал Пэлас, или дождаться любой осечки от Тоттенхэма. "Шпоры" будут играть против Манчестер Сити и Шеффилд Юнайтед.