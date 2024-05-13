В чемпионате Англии приближается развязка сезона 2023-2024. Уже через неделю болельщики узнают нового чемпиона АПЛ. Важную роль в контексте борьбы за золото играет матч между Тоттенхэмом и Манчестер Сити, пишет 24 Канал.

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Арсенал надеется на Тоттенхэм

Игра 34 тура должна была состояться еще в апреле, однако из-за участия манкунианцев в Кубке Англии была перенесена аж на 14 мая. В конце концов именно ее называют ключевой в плане чемпионской интриги.

За тур до финиша Арсенал опережает Манчестер Сити на одно очко. Впрочем если у "канониров" остался один матч (дома против Эвертона), то у команды Гвардиолы есть игра в запасе.

После выезда к Тоттенхэму манкунианцы примут Вест Хэм. Фанаты Арсенала надеются, что их принципиальный конкурент сможет поставить подножку Манчестер Сити.

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Сами же "шпоры" почти потеряли шансы на попадание в Лигу чемпионов. Подопечные Постекоглу идут пятыми, отставая от четвертой Астон Виллы на четыре балла за две игры до финиша. Скорее всего, следующем сезоне Тоттенхэм будет играть в Лиге Европы.

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Букмекеры же не верят в способность лондонцев остановить Манчестер Сити, который выиграл семь последних матчей в рамках АПЛ. Коэффициент на победу манкунианцев составляет 1,42, тогда как Тоттенхэма – аж 7,00. Ничья же оценивается в 5,70.

Если вы считаете, что "шпоры" смогут не проиграть этот матч, то ваш коэффициент 3,15. При этом эксперты ожидают очень результативную встречу. На "тотал больше 3,5" можно поставить за 1,78, тогда как на ТМ 3,5 – за 2,17. В целом же итоговое чемпионство Сити оценивается в 1,30, тогда как Арсенала – 3,55.

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Отметим, что в последних шести очных битвах Тоттенхэму удалось четыре раза отобрать очки у МанСити – 3 победы, одна ничья и два поражения. В этом сезоне команды уже играли дважды друг с другом. В Кубке Англии успех праздновал Манчестер (1:0), а вот в АПЛ клубы расписали результативную ничью (3:3).

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