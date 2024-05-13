В чемпіонаті Англії наближається розв'язка сезону 2023-2024. Вже за тиждень вболівальники дізнаються нового чемпіона АПЛ. Важливу роль у контексті боротьби за золото відіграє матч між Тоттенхемом та Манчестер Сіті, пише 24 Канал.

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Арсенал сподівається на Тоттенхем

Гра 34 туру мала відбутися ще у квітні, проте через участь манкуніанців у Кубку Англії була перенесена аж на 14 травня. Зрештою саме її називають ключовою в плані чемпіонської інтриги.

За тур до фінішу Арсенал випереджає Манчестер Сіті на одне очок. Втім якщо у "канонірів" залишився один матч (вдома проти Евертона), то у команди Гвардіоли є гра в запасі.

Після виїзду до Тоттенхема манкуніанці приймуть Вест Гем. Фанати Арсеналу сподіваються, що їх принциповий конкурент зможе поставити підніжку Манчестер Сіті.

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Самі же "шпори" майже втратили шанси на потрапляння в Лігу чемпіонів. Підопічні Постекоглу йдуть п'ятими, відстаючи від четвертої Астон Вілли на чотири бали за дві гри до фінішу. Скоріше за все, наступного сезону Тоттенхем гратиме в Лізі Європи.

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Букмекери ж не вірять у спроможність лондонців зупинити Манчестер Сіті, який виграв сім останніх матчів в рамках АПЛ. Коефіцієнт на перемогу манкуніанців становить 1,42, тоді як Тоттенхема – аж 7,00. Нічия ж оцінюється у 5,70.

Якщо ви вважаєте, що "шпори" зможуть не програти цей матч, то ваш коефіцієнт 3,15. При цьому експерти очікують на дуже результативну зустріч. На "тотал більше 3,5" можна поставити за 1,78, тоді як на ТМ 3,5 – за 2,17. Загалом же підсумкове чемпіонство Сіті оцінюється у 1,30, тоді як Арсеналу – 3,55.

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Відзначимо, що в останніх шести очних битвах Тоттенхему вдалось чотири рази відібрати очки у МанСіті – 3 перемоги, одна нічия та дві поразки. Цього сезону команди вже грали двічі одна з одною. В Кубку Англії успіх святкував Манчестер (1:0), а ось в АПЛ клуби розписали результативну нічию (3:3).

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