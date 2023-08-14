Челси уже второй сезон подряд проводит активную трансферную кампанию. В прошлом году лондонцы потратили более 600 миллионов евро на новых игроков.
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Прошлой зимой Челси побил свой трансферный рекорд, приобретя у Бенфики Энцо Фернандеса за 121 миллион евро. Впрочем, он продержался всего полгода.
Рекордный трансфер для АПЛ
"Синие" объявили о подписании хавбека Брайтона Мойзеса Кайседо. Контракт с эквадорцем заключен аж на 8 лет, а СМИ называют сумму трансфера в 115 миллионов фунтов. В пересчете на евровалюту выходит 133 миллиона евро.
Это делает 21-летнего полузащитника самым дорогим трансфером не только Челси, но и всей АПЛ. Более того, Кайседо вошел в топ-пятерку самых дорогих трансферов в истории футбола:
|МЕСТО
|ИГРОК
|ГОД
|ОТКУДА
|КУДА
|СТОИМОСТЬ
|1
|Неймар
|2017
|Барселона
|ПСЖ
|222 миллиона евро
|2
|Килиан Мбаппе
|2018
|Монако
|ПСЖ
|180 миллионов евро
|3
|Филиппе Коутиньо
|2018
|Ливерпуль
|Барселона
|135 миллионов евро
|4
|Усман Дембеле
|2018
|Боруссия Д
|Барселона
|135 миллионов евро
|5
|Мойзес Кайседо
|2023
|Брайтон
|Челси
|133 миллиона евро
Кто такой Кайседо
Мойзес является питомцем эквадорского Индепендьенте дель Валле, за который дебютировал в 2019 году. Через два года Брайтон приобрел Кайседо за 5 миллионов евро.
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После годовой аренды в бельгийском Беерсхоте Мойзес закрепился в обойме "чаек", а в прошлом сезоне был игроком основы. В 43 играх эквадорец забил один гол, отдал ассист и помог Брайтону впервые в истории выйти в еврокубки.
Также с 2020 года Мойзес является игроком сборной Эквадора. Полузащитник уже успел наиграть 32 матча, забив три гола (один из них – на ЧМ-2022 в ворота Сенегала).