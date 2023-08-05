Этим летом Манчестер Юнайтед решил сменить основного вратаря. Клуб попрощался с Давидом Де Хеа, который отдал манкунианцам 12 лет карьеры.

По теме Не путать с Голландом: Манчестер Юнайтед подписал звезду сборной Дании, убивавшего Динамо

На его место манкунианцы приобрели кипера Интера Андре Онана, пишет 24 канал. 27-летний камерунец обошелся английскому клубу в 52,5 миллионов евро.

Футболист уже провел два спарринга за МЮ, в которых пропустил 4 гола. В третьем Андре вышел на матч против Ланса и отличился курьезным фейлом.

На 23 минуте нападающий французского клуба Сотока решил испытать Андре и нанес удар по центральному кругу. Онана явно оказался не готов к этому и пропустил "парашют" за воротничок.

Видео ошибки Онана:

Читайте также Справятся ли без Зинченко: чего ждать от матча Манчестер Сити – Арсенал в Суперкубке Англии

К счастью для фанатов Манчестер Юнайтед, это была только товарищеская игра. Ее подопечные тен Хага наконец выиграли со счетом 3:1. А уже через неделю "красные дьяволы" начнут свой путь в АПЛ. В стартовом туре Юнайтед будет принимать Вулверхэмптон.

Напомним, что в прошлом сезоне манкунианцы заняли третье место в чемпионате Англии и завоевали путевку в Лигу чемпионов. Также команда тен Хага выиграла Кубок лиги, вышла в финал Кубка Англии и стала четвертьфиналистом Лиги Европы.