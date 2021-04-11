Кадровые потери

В субботу, 10 апреля, лидер сезона Бавария неожиданно потеряла очки в поединке с Унионом, который идет 7-м. Матч завершился ничьей 1:1.

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Сразу два футболиста мюнхенского клуба не смогли доиграть поединок полностью. Защитник Жером Боатенг и Кингсли Коман получили повреждения и были заменены по ходу встречи.

После ничьей "баварцы" остались лидером в немецкой Бундеслиге, хотя могли увеличить свое преимущество над РБ Лейпциг. Сейчас разница между двумя лидерами составляет 5 очков.

После поединка главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик прокомментировал кадровые потери команды: "У Кингсли ушиб, у Боатенга болит колено. У нас есть два дня на восстановление. Главное – быть готовыми во вторник".

13 апреля Бавария в Париже сыграет ответный матч против ПСЖ в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. В первой встрече парижанам удалось выжать максимум из созданных моментов. Зато подопечные Флика доминировали на протяжении всего матча, но фортуна в тот вечер была на стороне французского клуба. В итоге – 2:3, победил ПСЖ.