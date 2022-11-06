Тоттенхем – Ліверпуль 1:2

Голи: Салах, 11, Салах, 40 – Кейн, 70.

У неділю в АПЛ були зіграні два центральних поєдинки 13 туру. Вдень Арсенал мінімально переграв Челсі у першому матчі Зінченка після відновлення.

До теми Повернення Зінченка і непризначений пенальті: Арсенал виграв лондонське дербі – відео

На вечір же була винесена зустріч Тоттенхема та Ліверпуля, які наразі перебувають не в найкращих кондиціях, пише 24 канал. Кожна з команд зазнала по дві поразки в останніх трьох турах АПЛ, а мерсисайдці і зовсім застрягли в середині таблиці.

Салах робить дубль

Гра у Лондоні з перших хвилин пішла за сценарієм гостей. Рахунок вдалось відкрити вже на 11-ій хвилині. Після позиційної атаки Нуньєс відпасував на Салаха в центр карного майданчика і єгиптянин зльоту поцілив у вільний кут воріт Льоріса.

Подвоїти перевагу Мохамед зміг перед перервою. Після вибивання від Аліссона Даєр невдало зіграв головою, подарувавши Салаху вихід віч-на-віч. Нападник не схибив та оформив дубль.

У другому таймі ініціатива відійшла до "шпор" і господарі таки змогли забити. Після приникаючого пасу від Кулусевскі Кейн наважився на удар з гострого кута. Цим він застав зненацька як оборону гостей, так і Аліссона.

Відеоогляд матчу Тоттенхем – Ліверпуль:

Ліверпуль наближається до топ-четвірки

Втім вирвати бодай очок у Тоттенхема не вийшло. Підопічні Конте пропускають вперед Ньюкасл, але ще залишаються у топ-четвірці завдяки осічкам МЮ та Челсі.

Читайте також Евертон Миколенка зазнав шостого фіаско в АПЛ: українець отримав одну з кращих оцінок в команді

Ліверпуль же піднявся на восьму сходинку і тепер відставання від четвертих "шпор" складає 7 очок при грі в запасі у мерсисайдців. У наступному турі лондонці протистоятимуть Лідсу, а Ліверпуль прийме Саутгемптон.