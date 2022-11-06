Эвертон – Лестер 0:2

Голы: Тилеманс, 45, Барнс, 86

В субботу, 5 ноября, в рамках 15-го тура АПЛ Эвертон принимал на своем поле Лестер. Хозяева поля никак не могли найти свою игру, а гости уверенно чувствовали себя на поле "Гудисон Парка".

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Счет в матче открыли футболисты Лестера. Гол в раздевалку забил отличным ударом Юри Тилеманс. Подопечные Лэмпарда пытались спасти поединок, но хавбек "лис" Харви Барнс за четыре минуты до конца матча поставил финальную точку.

Украинский защитник Виталий Миколенко традиционно вышел в стартовом составе "ирисок" и отыграл все игровое время. Авторитетный портал WhoScored оценил действия игрока сборной Украины в 6,5 балла. Лучшую оценку получили только Идрисса Гуйе (6.8) и Доминик Калверт-Льюин (6.6).

Оценки игроков Эвертона от WhoScored

Статистика Миколенко. В нынешнем сезоне Виталий отыграл во всех 14 матчах Эвертона в чемпионате Англии. Лишь в поединке 4-го тура против Брэндфорда (1:1) украинец был заменен на 86-й минуте. Во всех остальных матчах Миколенко играл без замен.

Видеообзор матча Эвертон – Лестер

После этого поражения Эвертон опустился на 15-е место в турнирной таблице АПЛ. На следующей неделе подопечные Лэмпарда дважды встретятся с Борнмутом: 8 ноября в матче Кубка лиги, а 12 ноября в рамках поединка 16 тура Премьер-лиги.