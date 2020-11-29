В воскресенье, 29 ноября, "Челси" встретилось с "Тоттенхэмом" в рамках 10-го тура АПЛ. Команды не смогли отличиться в воротах ни разу, расписав ничью без голов.

Челси – Тоттенхэм 0: 0

Этот матч стал центральным в 10-м туре АПЛ. Встретились первая и третья команды турнирной таблицы. "Тоттенхэм" возглавляет АПЛ, в их активе лишь одно поражение и 21 очко. У "Челси" же на два пункта меньше – 19, пишет 24 канал.

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Ровный тайм

Первый опасный момент был на 9-й минуте, когда Бергвейн освободился от опеки соперника, подхватил пас на границе штрафной и неплохо пробил – мяч пролетел выше ворот.

Через несколько минут Вернер отметился голом, но арбитр усмотрел офсайд. Орье оказался на свободном пространстве на границе штрафной и нанес эффектный сильный удар в угол ворот, но голкипер Мэнди забрал мяч в руки.

Маунт совершил неплохой рывок с мячом, но после его удара с линии штрафной мяч пролетел в считанных сантиметрах над перекладиной.

Снова атака от "Челси". Чилвелл подхватил мяч и решил пробить со среднего расстояния. Но мяч не захотел лететь в ворота гостей.

Команды создавали моменты, но ни одна атака в первом тайме не позволила им открыть счет.

"Сухой" матч

Эбрахам упустил опасный момент. Он принял навесную передачу, но головой из района 11-метровой отметки отправил мяч далеко от ворот.

За две минуты хорошие две возможности не реализовали хозяева. Сперва Эбрахам замкнул прострельную передачу в штрафной, но мяч разминулся со стойкой.

Во второй атаке уже Зиеш нашел свободную зону и замкнул поперечную передачу, но его удар из района 11-метровой отметки оказался неточным – мяч пролетел выше ворот.

Маунт получил невероятную разрезную передачу между защитниками и с границы штрафной пробил в угол ворот. Голкипер "Тоттенхэма" Льорис разгадал его замысел и в невероятном прыжке исполнил искусный сейв.

После прострела мяч оказался в штрафной, где Жиру оказался самым ловким и пробил в центр ворот. Но снова вратарь Льорис показал свой уровень игры.

Команды пытались изменить счет в матче и вырвать победу на последних минутах встречи. Но ни одному футболисту не удалось записать свою фамилию в протокол матча – 0:0.