Центральным матчем 9 тура АПЛ станет игра между " Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити". Главным здесь будет противостояние двух тренеров-Жозе Моуриньо и Пепа Гвардиолы. Поединок запланирован на субботу, 21 ноября, а букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу.

Именно тренерской дуэлью этот матч привлекает к себе больше всего внимания. Началось все с того, что Гвардиола в свое время возглавлял "Барселону", а Моуриньо в то время – "Реал". Впоследствии их дуэль перебралась и в АПЛ, когда они возглавили клубы из Манчестера – "Сити" и "Юнайтед" соответственно. Но если Гвардиола продолжает работу с "горожанами", то Моуриньо теперь работает в "Тоттенхэме".

Матч "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" состоится в субботу, 21 ноября. Начало матча в 19: 30.

"Тоттенхэм" к этому матчу подходит в статусе второй команды АПЛ. "Шпоры" набрали 17 очков, лишь однажды уступив сопернику. А от лидера "Лестера" команда отстает лишь на один пункт.

При этом "МанСити" как раз замыкает первую десятку. Хотя они тоже один раз проиграли. Но выиграли лишь трижды. Однако тут стоит добавить, что команда сыграла на один матч меньше ("горожане" позже начали чемпионат, пропустив стартовый тур АПЛ).

Несмотря на это, именно "Манчестер Сити" имеет больше шансов на победу в данном матче. Букмекеры из Marathonbet оценили шанс команды на получение трех очков с коэффициентом 1,87. При этом победа "Тоттенхэма" – аж 4,35. ничья – 4,20.

Отметим, что на этот матч Marathonbet выставил нулевую маржу. Благодаря этому удалось дать большие коэффициенты на итог матча.

Обе команды немало пропускают – по 9 голов в чемпионате. Вот только в "Тоттенхэму" лучшая ситуация с забитыми – 19 точных ударов (8 голов Сона и 7 голов Кейна, у которого также 8 результативных передач), в то время как в "Мансити" лишь 10 забитых голов.

Несмотря на это, букмекеры считают, что в этом матче голов может быть больше, чем два. Так, "тотал голов матча больше 2,5" – всего 1,65. На "тотал голов матча меньше 2,5" выставили коэффициент 2,52.

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Несмотря на голевую активность Кейна и Сона, больше шансов забить в этом матче эксперты отдают Жезусу из "Мансити" – 2,38 на его гол в матче. При этом гол Кейна – 2,58, а Сона – 3,45. Может забить гол в этом матче и Бэйл – 3,65 на такое событие.