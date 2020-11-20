Центральним матчем 9 туру АПЛ стане гра між "Тоттенхемом" та "Манчестер Сіті". Головним тут буде протистояння двох тренерів – Жозе Моуріньо та Пепа Гвардіоли. Поєдинок заплановано на суботу, 21 листопада, а букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу.

Саме тренерською дуеллю цей матч привертає до себе найбільше уваги. Почалося все з того, що Гвардіола свого часу очолював "Барселону", а Моуріньо в той час – "Реал". Згодом їх дуель перебралася і в АПЛ, коли вони очолили клуби з Манчестера – "Сіті" та "Юнайтед" відповідно. Та якщо Гвардіола продовжує роботу з "містянами", то Моуріньо тепер працює в "Тоттенхемі".

Матч "Тоттенхем" – "Манчестер Сіті" відбудеться в суботу, 21 листопада. Початок матчу о 19:30.

"Тоттенхем" до цього матчу підходить у статусі другої команди АПЛ. "Шпори" набрали 17 очко, лише одного разу поступившись супернику. А від лідера "Лестера" команда відстає лише на один пункт.

Натомість "МанСіті" якраз замикає першу десятку. Хоча вони теж лише один раз програли. Але виграли лише тричі. Однак тут варто додати, що команда зіграла на один матч менше ("містяни" пізніше розпочали чемпіонат, пропустивши стартовий тур АПЛ).

Попри це, саме "Манчестер Сіті" має більше шансів на перемогу в цьому матчі. Букмекери з Marathonbet оцінили шанс команди на здобуття трьох очко коефіцієнтом 1,87. Натомість перемога "Тоттенхему" – аж 4,35. Нічия – 4,20.

Відзначимо, що на цей матч Marathonbet виставив нульову маржу. Завдяки цьому вдалося дати більші коефіцієнти на підсумок матчу.

Обидві команди чимало пропускають – по 9 голів в чемпіонаті. От тільки в "Тоттенхему" краща ситуація із забитими – 19 влучних ударів (8 голів Сона та 7 голів Кейна, в якого також 8 результативних передач), у той час як в "МанСіті" лише 10 забитих голів.

Попри це, букмекери вважають, що в цьому матчі голів може бути більше, аніж два. Так, "тотал голів матчу більше 2,5" – лише 1,65. На "тотал голів матчу менше 2,5" виставили коефіцієнт 2,52.

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Незважаючи на гольову активність Кейна та Сона, більше шансів забити в цьому матчі експерти віддають Жезусу з "МанСіті" – 2,38 на його гол в матчі. Натомість гол Кейна – 2,58, а Сона – 3,45. Може забити гол в цьому матчі і Бейл – 3,65 на таку подію.