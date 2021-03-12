Если вам уже надоели обычные ставки с банальным угадыванием победителя спортивного события и вы хотите что-то менять, но не знаете с чего начать, тогда вам сюда. Мы расскажем вам о преимуществах ставки на фору и для чего она вообще существует.

Что такое фора и для чего она нужна

Часто бывает, что победитель события настолько очевиден, что коэффициент на него минимален. Или же команды настолько равны, что поставить на победу кого-то одного – настоящий риск.

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Тогда стоит обратить внимание на ставки на фору. Если простыми словами, это искусственное преимущество одной из команд, которое существует только в вашей ставке, или наоборот – допустимое отставание от соперника.

Предлагаем разобраться на наглядных примерах – матчах Лиги Чемпионов 16–17 марта. Например, ответный матч между Манчестер Сити и Боруссии из Менхенгладбаха.

Англичане здесь выглядят очевидными фаворитами после победы в первом матче со счетом 0:2. Да и букмекеры не желают так легко отдавать свои деньги, так что коэффициент на победу "горожан" будет минимальным.

Другое дело – ставки на фору. Вполне вероятно, что Сити второй раз подряд обыграет Боруссию с разницей более чем в один мяч. Здесь для нас есть неплохая ставка на фору Мансити -1,5. Букмекер Favbet дает на такой итог интересный коэффициент 1,75.

Для понимания. При ставке на фору Манчестер Сити -1,5 мы создаем искусственное преимущество Боруссии, но лишь в нашей ставке. То есть немцы якобы уже начинают матч при преимуществе в 1 мяч, поэтому англичанам для победы нашей ставки следует выигрывать в 2 и более мячей.

Но этот тип ставок существует не только для очевидных фаворитов. Также его можно удобно применять и в отношении явных аутсайдеров. В этом же матче букмекер предлагает неплохой коэффициент со значением 1,42 на фору +2,5 Боруссии.

Конечно, это несколько меньше, чем предложение по уверенной победе Сити, но и менее рискованно. Ведь "горожане" для себя дело с выходом в следующий раунд практически решили в первом матче, а впереди еще следующие матчи ЛЧ и АПЛ. Поэтому вполне можно ожидать уверенной победы в 1–2 мяча, но без разгрома.



Прогноз на матч Манчестер Сити – Боруссия Менхенгладбах / Скриншот с сайта Favbet

К слову, аналогичная ситуация и с матчем Баварии и Лацио, который состоится на следующий день. После уверенной победы на выезде со счетом 1:4 немцы уже почти в 1/4 финала, поэтому матч будет несколько символичным.

При этом, учитывая низкие коэффициенты, букмекеры вновь ожидают победу от подопечных Ганса-Дитера Флика. Опять же можно обратиться за помощью к форе.

При коэффициенте 1,34 на обычную победу немецкой команды Favbet предлагает гораздо более интересные 1,54 на фору -1. При такой "круглой" ставке вам тоже нужна победа в 2 и более мячей, но в случае, если Бавария выиграет с разницей всего в 1 гол, ставку вам просто вернут.

Прогноз на матч Бавария – Лацио / Скриншот с сайта Favbet

Также среди любителей спортивных прогнозов пользуется популярностью "перестраховочная" ставка на фору 0. Из матчей Лиги чемпионов на следующей неделе она буквально создана для матча между Челси и Атлетико.

В первом матче "аристократы" со счетом 0:1 победили соперника в Испании, поэтому теперь им нужно лишь защитить результат в домашнем поединке. Не исключено, что команда Томаса Тухеля получит домашнюю победу, но согласитесь: довольно рискованно, если ставить на это собственные деньги.

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Именно здесь очень пригодится ставка на фору 0 для Челси. Таким образом мы создаем замечательную перестраховку для себя. В случае победы английской команды, выиграем и мы.

Зато если матч закончится вничью, то мы просто вернем свои деньги. К слову, Favbet на такой итог предлагает коэффициент 1,52.



Прогноз на матч Челси – Атлетико / Скриншот с сайта Favbet

Так же можно перестраховаться и в матче Реал Мадрид – Аталанта. "Галактикос" следует просто довести дело до конца после выездной победы 0:1, но учитывая невнятную первую игру, матч могут просто "засушить".

Здесь даже коэффициенты практически идентичны с предыдущим матчем. На фору 0 от Реала Favbet предлагает неплохие 1,48.

Аналогичную ставку можно сделать и на результат не всего матча, а лишь первой половины игры. С форой 0 Реала в первом тайме вам предложат коэффициент 1,56. Для такой ставки на второй тайм коэффициент несколько ниже – 1,50.

Прогноз на матч Реал Мадрид – Аталанта / Скриншот с сайта Favbet

Когда лучше всего пользоваться форой

Как мы уже отмечали, этот тип ставок довольно удобен в двух случаях: когда один из соперников настолько преобладает, что коэффициент на его победу минимален, или же когда оба соперника настолько равны, что перестраховка не помешает.

Здесь стоит следить за статистикой, ведь если команда привыкла к минимальным победам, не рискуя лишний раз, чтобы разгромить своего соперника, то и против явного аутсайдера очень очевидно, что игра будет такой же.

И наоборот – если какая-то команда привыкла уничтожать своих соперников, то и в игре против сопоставимого равного соперника, где она по каким-то причинам будет фаворитом, тоже не исключен разгром.