TopRank подтвердил бой Ломаченко – Комми: дата и место проведения поединка
31 октября 2021 , 12:57Читати новину українською
Источник:BoxingScene
Василий Ломаченко вернется в ринг в конце 2021 года. Украинский боксер 11 декабря проведет сражение против ганца Ричарда Комми.
Дата и место боя
Промоутерская компания TopRank официально объявила о поединке Василия Ломаченко – Ричарда Комми. Боксеры выйдут на ринг 11 декабря 2021 года.
Смотрите также Как Ломаченко готовится бить Комми в следующем бою: фото с тренировке
Противостояние состоится в Нью-Йорке. Ранее промоутер Боб Арум сообщал, что бойцы выйдут на ринг арены "Madison Square Garden". Это будет второе сражение украинца после фиаско от Теофимо Лопеса.Любопытно! Ричард Комми тоже имеет в своем пассиве поражение от Лопеса. Их бой прошел в декабре 2019 года в Нью-Йорке. На кону стоял титул чемпиона мира по версии IBF, которым владел Комми. Ричард не смог справиться с сильным американцем. Во втором раунде Ричард потерпел поражение техническим нокаутом.
Поединок с Комми станет вторым для Ломаченко в 2021 году. В июне боксер из Украины нокаутировал японца Массаиоши Накатани.
- Для Комми бой с украинцем станет первым с февраля, когда он в шестом раунде нокаутировал доминиканца Джексона Мартинеса. 34-летний ганец провел в профессионалах 33 поединка, в которых одержал 30 побед и только трижды уступал соперникам.