TopRank подтвердил бой Ломаченко – Комми: дата и место проведения поединка

Василий Ломаченко вернется в ринг в конце 2021 года. Украинский боксер 11 декабря проведет сражение против ганца Ричарда Комми.

Дата и место боя

Промоутерская компания TopRank официально объявила о поединке Василия Ломаченко – Ричарда Комми. Боксеры выйдут на ринг 11 декабря 2021 года.

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Противостояние состоится в Нью-Йорке. Ранее промоутер Боб Арум сообщал, что бойцы выйдут на ринг арены "Madison Square Garden". Это будет второе сражение украинца после фиаско от Теофимо Лопеса.

! Ричард Комми тоже имеет в своем пассиве поражение от Лопеса. Их бой прошел в декабре 2019 года в Нью-Йорке. На кону стоял титул чемпиона мира по версии IBF, которым владел Комми. Ричард не смог справиться с сильным американцем. Во втором раунде Ричард потерпел поражение техническим нокаутом.

Поединок с Комми станет вторым для Ломаченко в 2021 году. В июне боксер из Украины нокаутировал японца Массаиоши Накатани.