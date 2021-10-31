Дата и место боя
Промоутерская компания TopRank официально объявила о поединке Василия Ломаченко – Ричарда Комми. Боксеры выйдут на ринг 11 декабря 2021 года.
Смотрите также Как Ломаченко готовится бить Комми в следующем бою: фото с тренировке
Противостояние состоится в Нью-Йорке. Ранее промоутер Боб Арум сообщал, что бойцы выйдут на ринг арены "Madison Square Garden". Это будет второе сражение украинца после фиаско от Теофимо Лопеса.
Поединок с Комми станет вторым для Ломаченко в 2021 году. В июне боксер из Украины нокаутировал японца Массаиоши Накатани.
- Для Комми бой с украинцем станет первым с февраля, когда он в шестом раунде нокаутировал доминиканца Джексона Мартинеса. 34-летний ганец провел в профессионалах 33 поединка, в которых одержал 30 побед и только трижды уступал соперникам.