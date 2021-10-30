Ломаченко тренируется в одном из боксерских залов Лос-Анджелеса.
К теме Ломаченко отправился в США на подготовку к бою с Комми
Ломаченко – Комми: перед боем
- Бой Ломаченко – Комми состоится 11 декабря в Нью-Йорке.
- Ломаченко и Комми в 2021 году провели по одному бою. Украинский боксер в июне победил Масайоши Накатани, а Комми еще в феврале одолел Джексона Мартинеса.
- Перед этими боями оба боксера провели бои против Теофимо Лопеса. И оба проиграли. Сначала в декабре 2019 года Комми проиграл титул чемпиона IBF в легком весе. После этого Лопес победил Ломаченко и отобрал у него чемпионские пояса по версиям WBC WBA и WBO, став абсолютным чемпионом мира.