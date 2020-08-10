Вице-президент "Динамо" Евгений Красников покидает киевский клуб после двух лет сотрудничества. Красников сосредоточится на работе во вновь созданном харьковском клубе "Металл".

О том, что Красников покидает "Динамо", рассказал ведущий "Профутболу" Игорь Цыганык в эфире программы "Циганик LIVE".

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Киевское "Динамо" пока не подтверждало информацию.

Красников сосредоточится на "Металле"

Цыганык заявил, что Красников прекращает сотрудничество с "Динамо", потому что будет работать в ФК "Металл".

Что известно о "Металле"?

Клуб зарегистрирован в октябре 2019 года по адресу, где расположен ОСК "Металлист" в Харькове. Клуб планирует заявиться на Вторую лигу. Главным тренером команды будет бывший игрок "Металлиста" и "Шахтера" Александр Кучер.

Сам Красников в июле подтвердил, что он создал в Харькове "Металл". Евгений Красников – конечный бенефициар клуба.

Тогда в комментарии журналистам Красников не подтвердил уход из "Динамо".

Вице-президент "Динамо" заявил, что примет решение после разговора с президентом киевлян Игорем Суркисом.