Топ-менеджер покидает "Динамо"
Вице-президент "Динамо" Евгений Красников покидает киевский клуб после двух лет сотрудничества. Красников сосредоточится на работе во вновь созданном харьковском клубе "Металл".
О том, что Красников покидает "Динамо", рассказал ведущий "Профутболу" Игорь Цыганык в эфире программы "Циганик LIVE".
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Киевское "Динамо" пока не подтверждало информацию.
Красников сосредоточится на "Металле"
Цыганык заявил, что Красников прекращает сотрудничество с "Динамо", потому что будет работать в ФК "Металл".
Что известно о "Металле"?
Клуб зарегистрирован в октябре 2019 года по адресу, где расположен ОСК "Металлист" в Харькове. Клуб планирует заявиться на Вторую лигу. Главным тренером команды будет бывший игрок "Металлиста" и "Шахтера" Александр Кучер.
Сам Красников в июле подтвердил, что он создал в Харькове "Металл". Евгений Красников – конечный бенефициар клуба.
Тогда в комментарии журналистам Красников не подтвердил уход из "Динамо".
Вице-президент "Динамо" заявил, что примет решение после разговора с президентом киевлян Игорем Суркисом.
Что известно о Красникове?
В киевском клубе 45-летний специалист занимался трансферами. Его вектор – Латинская Америка. Красников известен по работе в харьковском "Металлисте".