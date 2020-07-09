Вице-президент "Динамо" Евгений Красников подтвердил, что создал в Харькове футбольный клуб "Металл". Красников, который в свое время работал в харьковском "Металлисте", рассказал о судьбе клуба и своих планах.

В комментарии "ТаТоТаке" Красников заверил, что первоочередная задача "Металла" – это создание детской школы.

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"Я действительно создал в Харькове футбольный клуб "Металл". Но это любительский клуб. Первоначальная задача – создать хорошую детскую школу. Но на этот момент я являюсь вице-президент "Динамо", работаю в киевском клубе", – заявил Красников.

Красников примет решение после разговора с Суркисом

Он рассказал, что по окончании нынешнего сезона проведет разговор с президентом "Динамо" Игорем Суркисом.

45-летний специалист планирует обсудить с Суркисом "Металл" и другие темы.

Мы с ним договорились, что сезон закончится, и мы с ним поговорим на эту тему. И на все остальные. Пока я не переговорю с Игорем Михайловичем, никаких движений делать не буду. А дальше будем смотреть по ситуации,

– сказал Красников.

Евгений не стал уточнять, что он подразумевает под другими темами. Возможно, речь идет о контракте с "Динамо".

Красников работает в "Динамо" с 2018-го года. Срок его контракта с киевским клубом не известен.

Что известно о "Металле"?

"Металл" зарегистрирован в октябре 2019 года по адресу, где расположен ОСК "Металлист" в Харькове.

Клуб планирует заявиться на Вторую лигу. Главным тренером команды будет бывший игрок "Металлиста" и "Шахтера" Александр Кучер.

Евгений Красников – конечный бенефициар клуба. Уставный капитал – 250 тысяч гривен.