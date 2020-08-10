Віцепрезидент "Динамо" Євген Красніков покидає київський клуб після двох років співпраці. Красніков зосередиться на роботі у новоствореному харківському клубі "Метал".

Про те, що Красніков покидає "Динамо", розповів ведучий "Профутболу" Ігор Циганик в ефірі програми "Циганик LIVE".

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Київське "Динамо" поки не підтверджувало інформацію.

Красніков зосередиться на "Металі"

Циганик заявив, що Красніков припиняє співпрацю з "Динамо", адже працюватиме у ФК "Метал".

Що відомо про "Метал"? Клуб зареєстрований у жовтні 2019 року за адресою, де розташований ОСК "Металіст" у Харкові. Клуб планує заявитися на Другу лігу. Головним тренером команди буде ексгравець "Металіста" і "Шахтаря" Олександр Кучер.

Сам Красніков у липні підтвердив, що він створив у Харкові "Метал". Євген Красніков – кінцевий бенефіціар клубу.

Тоді у коментарі журналістам Красніков не підтвердив відхід з "Динамо".

Віцепрезидент "Динамо" заявив, що прийме рішення після розмови з президентом киян Ігорем Суркісом.