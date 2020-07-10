С полсотни матчей самого высокого уровня каждую неделю. Поблагодарим карантин? Даже чемпионат Европы не мог нам столько дать! Наиболее футбольное лето в истории игры, как ни крути. И оно не собирается заканчиваться.

Только выдохнули от невероятной развязки в финале Кубка Украины, как нужно готовиться к уикенду. Очень интересным выглядит тур в Италии. "Ювентус", "Лацио" и "Интер" вышли на тропу поражений. Туринцы имеют все шансы проиграть снова, ведь им будет противостоять одна из лучших команд Европы. Никого же не удивляет такая характеристика "Аталанты"?

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Дерби Северного Лондона. Как звучит! В реальности же это дуэль восьмой и десятой команд АПЛ. Так низко упали "Тоттенхэм" и "Арсенал". Но все равно – это родовая вражда. Моуринью против Артеты – это почти так же, как Моуринью против Гвардиолы. Идейное противостояние, за которым всегда интересно наблюдать.

"Ювентус" – "Аталанта"

Прогноз: индивидуальный тотал "Аталанты" больше 1,5 гола. Коэффициент: 2,33

Вроде "Ювентус" и создал себе достаточно солидную фору в Серии А, но впечатления от рестарта туринцев все равно не лучшие. То неудача в финале Кубка Италии, то "волевое" поражение от "Милана" 2:4, то абстрактные обвинения в отсутствии зрелищности.

А "Аталантой" только восхищаются. И по делу. Без слишком больших трансферов Гасперини умудрился построить команду, которая забивает в среднем по три мяча за игру, вышла в четвертьфинал ЛЧ и может стать второй в серии А. Может и о золоте помечтать? Но для этого нужно побеждать туринцев и надеяться на их следующих соперников, далеко не простых, кстати.

Но брать победу "Аталанты" все равно как-то страшно. И если бы коэффициент был под пятерку, а не скромные 3,45. Поэтому советуем сосредоточиться на голевых успехах "бергамасков". Матчи, в которых они забивают меньше чем два гола, бывают крайне редко. А после "феерического" перформанса обороны "Юве" в игре против "Милана" будет странно, если туринцам удастся сдержать бешеную атаку "Аталанты". Ведь у Гасперини угроза регулярно поступает от каждого игрока. К тому же, коэффициент от аналитиков Parimatch довольно привлекательный.

"Наполи" – "Милан"

Прогноз: тотал больше 3,5 гола. Коэффициент: 2,90

Поединок двух популярных команд, которому чуть не хватает турнирной интриги. Обе уже проиграли борьбу за зону ЛЧ, а Лига Европы от них никуда не денется. А еще это дуэль Гаттузо против "Милана". Легенда! Под 500 матчей за "россонери" как игрок, еще полтора сезона как тренер.

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В "Наполи", к слову, у Дженнаро получается гораздо лучше. И даже поражение от "Аталанты" не сбило неаполитанцев с победной тропинки. В последних 11 турах у "Наполи" уже девять побед.

"Милан" после паузы даже не удивляет, а шокирует. Победы над "Ромой", "Лацио", "Ювентусом" – это грандиозно! Возможно, стоит дать шанс Пиоле и в следующем сезоне?

Предрекать победителя откровенно трудно – как видим, обе команды на ходу. Поэтому снова обратимся к главам. И "Наполи", и, особенно, "Милан" в последнее время забивают много. Пусть так будет и в очной встрече.

"Вильярреал" – "Реал Сосьедад"

Прогноз: победа "Вильярреала". Коэффициент: 2,30

В этом матче особенно много рассказывать не станем. У "Вильярреала" после рестарта был по сути один неудачный матч из восьми. "Желтая субмарина" против "Барселоны" вышла соревноваться в открытом футболе. И была жестоко наказана. И уже после этого подопечные Кальеха реабилитировались, уверенно одолев "Хетафе". 19 очков в восьми турах – надежда на ЛЧ жива, но нужно побеждать во всех заключительных матчах.

Следующий соперник – вполне подходящий, чтобы взять три очка. "Реал Сосьедад" карантинную подготовку провалил. После паузы команда идет по графику борца за выживание – 5 очков в семи турах. Итак, предсказываем победу "Вильярреалу", которому она банально гораздо нужнее. Эксперты Parimatch, судя по кефу, также прогнозируют победу хозяев.

"Тоттенхэм" – "Арсенал"

Прогноз: победа "Арсенала". Коэффициент: 2,80

"Арсенал" приятно удивляет. После двух неудач сразу после рестарта команда добавляет. Победа над "Шеффилдом" и "Вулверхэмптоном" в гостях, ничья с позиции силы против "Лестера". Доверие к Артете растет.

В пользу "Арсенала" еще два фактора. Во-первых, у "канониров" будет на двое суток больше для отдыха. "Тоттенхэм" в четверг играл против "Борнмута", тогда как "Арсенал" уже готовился к дерби. Во-вторых, длительную дисквалификацию получил Эрик Дайер. Этот игрок в последнее время переквалифицировался в центрбеки и стал ключевым для Моуринью.