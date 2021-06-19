Бущан в топе лучших вратарей после двух туров Евро-2020

Игрок сборной Украины Георгий Бущан продолжает отлично выступать на Евро-2020. В матчах против Нидерландов и Северной Македонии вратарь неоднократно спасал нашу команду от гола.

Несмотря на три пропущенных мяча в предыдущих поединках он находится на третьей строчке среди голкиперов с наибольшим количеством сейвов на турнире.

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За два матча Георгий Бущан 8 раз спасал ворота сборной Украины. Столько же в своем активе имеют Лукаш Градецки (Финляндия) и Дэнни Уорд (Уэльс).

Первое место поделили голкипер сборной Северной Македонии Столе Димитриевски и турецкий вратарь Угурджан Чакир – у обоих по 11 сейвов.

Выступление сборной Украины на Евро-2020

В первом поединке на Евро-2020 сборная Украины потерпела обидное поражение от Нидерландов 2:3.

На второй матч "сине-желтые" вышли только с желанием победить и выиграли у Северной Македонии 2:1.

Третья встреча на турнире будет против Австрии. Команды решат между собой, кто же выйдет в плей-офф.

В матче против Северной Македонии Георгий Бущан пропустил 1 гол, перед которым отразил пенальти.

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