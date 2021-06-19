Всупереч трьом пропущеним м'ячам у попередніх поєдинках він перебуває на третій сходинці серед голкіперів з найбільшою кількістю сейвів на турнірі.

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За два матчі Георгій Бущан 8 разів рятував ворота збірної України. Стільки ж у своєму активі мають Лукаш Градецкі (Фінляндія) та Денні Ворд (Уельс).

Перше місце поділили голкіпер збірної Північної Македонії Столе Дімітрієвскі та турецький воротар Угурджан Чакір – в обох по 11 сейвів.

У матчі проти Північної Македонії Георгій Бущан пропустив 1 гол, перед яким відбив пенальті.

Виступ збірної України на Євро-2020

У першому поєдинку на Євро-2020 збірна України зазнала прикрої поразки від Нідерландів 2:3.

На другий матч "синьо-жовті" вийшли лише з бажанням перемогти та виграли у Північної Македонії 2:1.

Третя зустріч на турнірі буде проти Австрії. Команди вирішать між собою, хто ж вийде у плей-офф.

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