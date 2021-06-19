Несмотря на три пропущенных мяча в предыдущих поединках он находится на третьей строчке среди голкиперов с наибольшим количеством сейвов на турнире.
Читайте также Яремчук после феерии в стартовых матчах Евро-2020 заинтересовал клубы из Европы
За два матча Георгий Бущан 8 раз спасал ворота сборной Украины. Столько же в своем активе имеют Лукаш Градецки (Финляндия) и Дэнни Уорд (Уэльс).
Первое место поделили голкипер сборной Северной Македонии Столе Димитриевски и турецкий вратарь Угурджан Чакир – у обоих по 11 сейвов.
Выступление сборной Украины на Евро-2020
- В первом поединке на Евро-2020 сборная Украины потерпела обидное поражение от Нидерландов 2:3.
- На второй матч "сине-желтые" вышли только с желанием победить и выиграли у Северной Македонии 2:1.
- Третья встреча на турнире будет против Австрии. Команды решат между собой, кто же выйдет в плей-офф.
К теме Ярмоленко и Яремчук среди лидеров: лучшие бомбардиры Евро-2020