Несмотря на вылет: сейв Трубина вошел в топ-5 лучших спасений 1/4 Лиги Европы – эффектное видео

К сожалению, Украина потеряла единственного представителя в розыгрыше Лиги Европы-2023/2024. 18 апреля Анатолий Трубин не сумел стать героем Бенфики в матче против французского Марселя.

Основное время ответного матча 1/4 финала Лиги Европы между Марселем и Бенфикой закончилось минимальной победой "провансальцев". Единственный гол за 90 минут забил Фарис Мумбанья.

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Этот мяч французского клуба перевел встречу в дополнительные 15-минутные таймы, ведь счет в противостоянии после двух матчей стал 2:2. Однако в дополнительных таймах команды голов не забивали, поэтому судьба путевки в полуфинал ЛЕ разыгрывалась в серии пенальти, где точнее были футболисты Марселя – 4:2.

Анатолий Трубин не сумел повторить феерию своего земляка Андрея Лунина, который потянул два пенальти в четвертьфинале Лиги чемпионов против МанСити.

Украинский вратарь Бенфики не отразил ни одного 11-метрового Марселя. Зато футболисты португальского клуба дважды промахнулись с 11 метров. Неудачниками серии стали Анхель Ди Мария и Антониу Силва.

Марсель пробился в полуфинал Лиги Европы, а Бенфика теперь сконцентрируется на борьбе за чемпионство в Португалии.

Несмотря на это официальный аккаунт Лиги Европы в соцсети "Х" (ранее известный всем твитер) опубликовал топ-5 лучших сейвов голкиперов в ответных матчах, которые состоялись 18 апреля. В пятерку лучших попал и наш Анатолий Трубин.

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Также в топ-5 вошли сейвы Пау Лопеса из Марселя, Матея Коваржа с леверкузенского Байера, Лукаша Фабиански с Вест Хэма и Майка Меньяна, который защищал ворота Милана.

Видео лучших сейвов Лиги Европы за 18 апреля

. Для Трубина эта не очень удачная игра стала уже 44-й в сезоне-2023/2024, в которых он пропустил 43 гола и сыграл 16 матчей на ноль.

Отметим, что обидчик Бенфики в полуфинале сыграет против Аталанты, которая неожиданно выбила в четвертьфинале Лиги Европы Ливерпуль. В другом полуфинальном противостоянии сойдутся Рома и уже досрочный чемпион Германии Байер.