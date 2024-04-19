Основний час матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи між Марселем та Бенфікою закінчився мінімальною перемогою "провансальців". Єдиний гол за 90 хвилин забив Фаріс Мумбанья.

До теми Трубін не повторив подвиг Луніна: Бенфіка в серії пенальті вилетіла з Ліги Європи

Не повторив феєрію Луніна, але отримав визнання

Цей м'яч французького клубу перевів зустріч у додаткові 15-хвилинні тайми, адже рахунок у протистоянні після двох матчів став 2:2. Однак у додаткових таймах команди голів не забивали, тому доля путівки у півфінал ЛЄ розігрувалась у серії пенальті, де точнішими були футболісти Марселя – 4:2.

Анатолій Трубін не зумів повторити феєрію свого земляка Андрія Луніна, який потягнув два пенальті у чвертьфіналі Ліги чемпіонів проти МанСіті.

Український воротар Бенфіки не відбив жодного 11-метрового Марселя. Натомість футболісти португальського клубу двічі схибили із 11 метрів. Невдахами серії стали Анхель Ді Марія та Антоніу Сілва.

Марсель пробився до півфіналу Ліги Європи, а Бенфіка тепер сконцентрується на боротьбі за чемпіонство у Португалії.

Попри це офіційний акаунт Ліги Європи у соцмережі "Х" (раніше відомий усім твітер) опублікував топ-5 найкращих сейвів голкіперів у матчах-відповідях, які відбулись 18 квітня. У п'ятірку найкращих потрапив й наш Анатолій Трубін.

У Лізі Європи виділили порятунок українця після удару Кондогбії у середині другого тайму.

Також у топ-5 увійшли сейви Пау Лопеса із Марселя, Матея Коваржа із леверкузенського Баєра, Лукаша Фабіанські із Вест Хема та Майка Меньяна, який захищав ворота Мілана.

Відео найкращих сейвів Ліги Європи за 18 квітня

До слова. Для Трубіна ця не дуже вдала гру стала вже 44-ю у сезоні-2023/2024, у яких він пропустив 43 голи та відіграв 16 матчів на нуль.

Відзначимо, що кривдник Бенфіки у півфіналі зіграє проти Аталанти, яка несподівано вибила у чвертьфіналі Ліги Європи Ліверпуль. В іншому півфінальному протистоянні зійдуться Рома та вже достроковий чемпіон Німеччини Баєр.