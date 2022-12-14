Первую строчку занял Тайсон Фьюри, недавно в финале трилогии без проблем победивший Дерека Чисору. Судья остановил безжалостное одностороннее избиение Дерека в 10-м раунде.

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Украинец вне рейтинга

Серебряную позицию занимает Деонтей Уайлдер, а тройку лидеров замыкает Энтони Джошуа, которого в августе сверг Усик. Александр не разрешил британцу взять реванш. Украинец продолжает шагать к званию абсолютного чемпиона мира. Уже в 2023 году Усик может получить это звание.

Усик вне конкуренции в этой топ-10 из-за того, что Александр является действующим чемпионом пояса The Ring.

Десятку лучших замыкает кубинец Фрэнк Санчес.

Также в рейтинг вошел Джо Джойс, который может стать следующим соперником Фьюри, если его команда не договорится о бое с украинской стороной. Об этом он публично заявил после победы над Чисорой.

Отметим, что Джойс вместе с Усиком поднялся на ринг после поединка Фьюри – Чисора.

Топ-10 рейтинга The Ring

Чемпион – Александр Усик

1. Тайсон Фьюри

2. Деонтей Уайлдер

3. Энтони Джошуа

4. Джо Джойс

5. Энди Руис

6. Диллиан Уайт

7. Луис Ортис

8. Джозеф Паркер

9. Филипп Хргович

10. Фрэнк Санчес

Интересно, что места в этом рейтинге не нашлось Даниэлю Дюбуа, ставшего обязательным претендентом на пояс WBA, которым владеет Усик.