Першу сходинку посів Тайсон Ф'юрі, який нещодавно у фіналі трилогії без проблем переміг Дерека Чісору. Суддя зупинив безжальне одностороннє побиття Дерека у 10-му раунді.

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Українець поза рейтингом

Срібну позицію займає Деонтей Уайлдер, а трійку лідерів замикає Ентоні Джошуа, якого у серпні повалив Усик. Олександр не дозволив британцю взяти реванш. Українець продовжує крокувати до звання абсолютного чемпіона світу. Вже у 2023 році Усик може здобути це звання.

Усик поза конкуренцією у цій топ-10 через те, що Олександр є чинним чемпіоном поясу The Ring.

Десятку найкращих замикає кубинець Френк Санчес.

Також у рейтинг увійшов Джо Джойс, який може стати наступним суперником Ф'юрі, якщо його команда не домовиться про бій з українською стороною. Про це він публічно заявив після перемоги над Чісорою.

Відзначимо, що Джойс разом із Усиком підійнявся на ринг після поєдинку Ф'юрі – Чісора.

Топ-10 рейтингу The Ring

Чемпіон – Олександр Усик

1. Тайсон Ф'юрі

2. Деонтей Уайлдер

3. Ентоні Джошуа

4. Джо Джойс

5. Енді Руїс

6. Ділліан Уайт

7. Луїс Ортіс

8. Джозеф Паркер

9. Філіп Хргович

10. Френк Санчес

Цікаво, що місця у цьому рейтингу не знайшлось Даніелю Дюбуа, який став обов'язковим претендентом на пояс WBA, яким володіє Усик.