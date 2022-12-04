В субботу, 3 декабря, состоялся бой за пояс WBC в тяжелом весе. Его обладатель Тайсон Фьюри защитил титул, преодолев техническим нокаутом Дерека Чисору.

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Этот результат открывает перед "Цыганским королем" путь к бою за звание абсолютного чемпиона с Александром Усиком. Именно украинцу принадлежат пояса WBA, WBO и IBF.

Тем не менее Фьюри допускает, что он может не договориться с Александром о встрече. Сам британец уже назвал своего следующего соперника, если сражение с Усиком сорвется.

Если бой с "кроликом" не состоится в Саудовской Аравии или где-нибудь, то подраюсь с Джо Джойсом в следующем году на "Уэмбли". Когда я не был чемпионом, Кличко никогда не упоминал мое имя. Теперь я чемпион и называю имена последующих соперников. И я бросил вызов Джойсу. У меня нет уверенности в бою с Усиком. Почему Льюис с Боу никогда не подрались? Фроч и Кальзаге? Спенс и Кроуфорд? Многие поединки не состоялись. Это не так просто, как сказать. Кажется, мы оба хотим этого. Надеюсь, в следующем году этот бой состоится,

– отметил Тайсон.

К слову, после победы над Чисорой Фьюри вызвал Усика на ринг . Тайсон высказал несколько неприятных слов по адресу украинца, после чего призвал его принять бой.

Справка. Британец Джо Джойс является временным чемпионом WBC. Этот титул он завоевал в сентябре в бою против Джозефа Паркера. Всего на счету Джойса 15 побед в 15 боях на профессиональном уровне.

Когда сойдутся Усик и Фьюри