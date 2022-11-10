Заявка "Кадры"

Уже в следующее воскресенье, 20 ноября, начнется чемпионат мира по футболу 2022 года. Мундиаль примет Катар и впервые в истории он пройдет зимой.

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Команды уже готовятся к главному турниру для сборных. Тем временем тренеры определяются с заявками на ЧМ. В четверг свой список представил наставник сборной Польши Чеслав Михневич. В него вошли 26 игроков, в том числе и главная звезда команды Роберт Левандовски.

ВРАТАРИ

Войцех Щенсны (Ювентус)

Бартоломей Дронговски (Специя)

Лукаш Скорупский (Болонья)

ЗАЩИТНИКИ

Мэттью Кэш (Астон Вилла)

Якуб Кивиор (Специя)

Камиль Глик (Беневенто)

Артур Енджейчик (Легия)

Ян Беднарек (Астон Вилла)

Роберт Гумны (Аугсбург)

Бартош Берешински (Сампдория)

Матеуш Ветеска (Клермон)

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Никола Залевский (Рома)

Петр Зелиньски (Наполи)

Дамьян Шиманьски (АЕК Афины)

Гжегож Криховяк (Аль-Шабаб)

Кристиан Белик (Бирмингем)

Пшемислав Франковский (Ланс)

Себастьян Шиманьски (Фейеноорд)

Шимон Журковски (Фиорентина)

Якуб Каминьски (Вольфсбург)

НАПАДНИКИ

Роберт Левандовски (Барселона)

Кшиштоф Пентек (Салернитана)

Аркадиуш Милик (Ювентус)

Камил Гросицки (Погонь)

Карол Свидерский (Шарлотта)

Михал Скураш (Лех)

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Без представителя УПЛ

В заявку так и не попал игрок Динамо Томаш Кендзера. Правый защитник киевлян был в расширенном списке, однако на его позиции тренер два преимущества Мэттью Кешу и Бартошу Берешински.

Кендзер был единственным шансом для УПЛ иметь своего представителя на Мундиале. Теперь же игроков по чемпионату Украины на турнире не будет. Томаш редко выходит на поле за сборную, отыграв 36 поединков и забив один гол.

К сведению. Польша на ЧМ-2022 сыграет в группе С. Соперниками команды Михневича станут Мексика (22 ноября), Саудовская Аравия (26 ноября) и Аргентина (30 ноября).