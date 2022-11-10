Футбольные болельщики смогут разместиться не только в гостиницах или частных домах, но и в фан-городке, специально обустроенном под чемпионат мира-2022.

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Не слишком привлекательная локация

Около 12 тысяч гостей смогут на время Мундиаля разместиться в таком городке, который создали на удобном, но одновременно опасном участке в Дохе. Болельщики будут жить недалеко от местных аэропортов, но сам городок расположен посреди пустыни.



Фан-городок в Катаре для гостей ЧМ-2022 / Фото с твиттера Sam Wallace

На открытой местности размером более 3 тысяч квадратных километров разместили 6 тысяч таких домиков для фанатов любимой игры миллионов.

Обратите внимание! Чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Участие в Мундиале примет 32 национальных команды.

Однако не каждый болельщик сможет позволить себе такой домик. Проживание в нем за одну ночь составляет от 600 до 670 долларов. Не слишком бюджетный вариант для гостей ЧМ-2022.



Фан-зона в поселке для болельщиков ЧМ-2022 / Фото с твиттера Sam Wallace

Но локация не слишком удачная для безопасной жизни болельщиков. В пустыне фанаты могут столкнуться с песчаными бурями, полностью накроющими поселок, а также гулом от самолетов, которые ежедневно будут пролетать над городком, где будет все необходимое: комфортные домики, место для питания и фан-зона с большим экраном.

Фан-городок в Катаре для гостей ЧМ-2022: смотрите видео