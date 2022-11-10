Совсем скоро в Катаре начнется главный футбольный турнир для сборных – чемпионат мира-2022. Команды уже приступают к подготовке к Мундиалю и объявляют свои заявки.
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В четверг со списком на турнир определился Гарет Саутгейт. Наставник сборной Англии вызвал на ЧМ-2022 26 футболистов, из которых только один не представляет АПЛ (Джуд Беллингем из Боруссии Дортмунд).
Вратари
- Ник Поуп (Ньюкасл)
- Джордан Пикфорд (Эвертон)
- Аарон Рамсдэйл (Арсенал)
ЗАЩИТНИКИ
- Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль)
- Кайл Уокер (Манчестер Сити)
- Киран Триппьер (Ньюкасл)
- Харри Магуайр (Манчестер Юнайтед)
- Конор Коуди (Эвертон)
- Джон Стоунз (Ман. Сити)
- Эрик Дайер )Тоттенхэм)
- Бей Уайт (Арсенал)
- Люк Шоу (Манчестер Юнайтед)
ПОЛУЗАЩИТНИКИ
- Деклан Райс (Вест Хэм)
- Келвин Филлипс (Манчестер Сити)
- Джуд Беллингем (Боруссия Дортмунд)
- Конор Галлахер (Челси)
- Джордан Хендерсон (Ливерпуль)
- Мейсон Маунт (Челси)
- Джеймс Мэддисон (Лестер)
- Фил Фоден (Манчестер Сити)
НАПАДНИКИ
- Харри Кейн (Тоттенхэм)
- Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед)
- Рахим Стерлинг (Челси)
- Букайо Сака (Арсенал)
- Джек Грилиш (Манчестер Сити)
- Каллум Уилсон (Ньюкасл)
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Кого Саутгейт не взял
Интересно, что 21 из 26 игроков этой заявки играли за сборную Англии год назад на Евро-2020, когда "три льва" стали вицечемпионами. Новыми лицами являются Александер-Арнольд, Уайт, Дайер, Галлахер и Уилсон.
При этом Саутгейт проигнорировал таких футболистов как Джейдон Санчо (Манчестер Юнайтед), Темми Абрахам (Рома), Джарод Боуэн (Вест Хэм) и Фикайо Томори (Милан). А вот Бен Чилвелл и Рис Джеймс пропустят ЧМ из-за травм.
Англия – среди фаворитов
Напомним, что на прошлом Мундиале в 2018 году Англия дошла до полуфинала, где проиграла Хорватии и наконец заняла 4 место. Теперь же подопечные Саутгейта являются одними из фаворитов чемпионата мира. Коэффициент на их победу составляет 6,30, меньше только в Бразилии (5,50).