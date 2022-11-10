Заявка "Кадри"
Вже в наступну неділю, 20 листопада, почнеться чемпіонат світу з футболу 2022. Мундіаль прийме Катар і вперше в історії він пройде взимку.
До теми Повторити успіх на Євро: Саутгейт оголосив список гравців збірної Англії на ЧС-2022
Команди вже потроху готуються до головного турніру для збірних. Тим часом тренери визначаються із заявками на ЧС. У четвер свій список представив наставник збірної Польши Чеслав Міхневич. До нього увійшли 26 гравців, в тому числі і головна зірка команди Роберт Левандовскі.
ВОРОТАРІ
- Войцех Щенсни (Ювентус)
- Бартоломей Дронговскі (Спеція)
- Лукаш Скорупскі (Болонья)
ЗАХИСНИКИ
- Меттью Кеш (Астон Вілла)
- Якуб Ківіор (Спеція)
- Каміль Глік (Беневенто)
- Артур Єнджейчик (Легія)
- Ян Беднарек (Астон Вілла)
- Роберт Гумни (Аугсбург)
- Бартош Берешинскі (Сампдорія)
- Матеуш Ветеска (Клермон)
ПІВЗАХИСНИКИ
- Нікола Залевскі (Рома)
- Пьотр Зеліньскі (Наполі)
- Дамьян Шиманьскі (АЕК Афіни)
- Гжегож Криховяк (Аль-Шабаб)
- Крістіан Бєлік (Бірмінгем)
- Пшемислав Франковскі (Ланс)
- Себастьян Шиманьскі (Феєноорд)
- Шимон Журковскі (Фіорентина)
- Якуб Каміньскі (Вольфсбург)
НАПАДНИКИ
- Роберт Левандовскі (Барселона)
- Кшиштоф Пьонтек (Салернітана)
- Аркадіуш Мілік (Ювентус)
- Каміл Гросіцкі (Погонь)
- Карол Свідерскі (Шарлотта)
- Міхал Скураш (Лех)
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Без представника УПЛ
До заявки так і не потрапив гравець Динамо Томаш Кендзьора. Правий захисник киян був у розширеному списку, однак на його позиції тренер віддва перевагу Меттью Кешу та Бартошу Берешинскі.
Кендзьора був єдиним шансом для УПЛ мати свого представника на Мундіалі. Тепер же гравців з чемпіонату України на турнірі не буде. Томаш рідко виходить на поле за збірну, відігравши 36 поєдинків та забивши один гол.