Глава МОК высказался о запрете украинского правительства соревноваться спортсменам на турнирах, где есть россияне. Томас Бах очень переживает за отсутствие украинских спортсменов, поэтому, наверное, разрешил спортивным федерациям возвращать спортсменов к соревнованиям из страны-агрессорки.

Томас Бах продолжает играть свою роль "миротворца" и человека в розовых очках. Президент МОК не понимает, почему украинским спортсменам не разрешают соревноваться с российскими спортсменами.

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Глава МОК прекрасно замечает странные решения других, но совсем не следит за своими действиями

Комментируя запрет украинцам выступать на соревнованиях, где находятся россияне и белорусы, Бах отметил, что это только вредит Украине. А в действиях украинской власти он видит непоследовательные шаги.

Трудно понять, почему украинские власти лишают собственных спортсменов своего шанса отобраться на Олимпийские игры в Париже в 2024 году, а свой народ – возможности гордиться ими. Трудно понять, почему украинских спортсменов допускают к соревнованиям по теннису, но не по настольному теннису. Трудно понять, почему их допускают к соревнованиям по велоспорту, но не по плаванию. Трудно понять, почему именно в фехтовании украинский спортсмен может выступать в одной дисциплине, тогда как его украинский напарник не может выступать в другой,

– сказал президент МОК.

По его словам, все олимпийское сообщество и весь мир стремится к тому, чтобы украинские спортсмены присутствовали на международных соревнованиях и имели возможность пройти квалификацию на Олимпиаду-2024. Ведь ими смогут гордиться украинцы, а наши атлеты будут демонстрировать устойчивость непобедимого народа и украинского олимпийского сообщества.

Бах заявил, что хочет дать нашим спортсменам возможность пройти квалификацию и поучаствовать в Олимпийских играх. После этого, как настоящий политик, расписал невероятную картину с розовыми пони и единорогами.

Представьте, что это означало бы: восхищенный прием украинской олимпийской сборной сотнями тысяч живых зрителей на берегу Сены, волна энтузиазма болела за украинских спортсменов на соревнованиях, смотрели миллиарды людей во всем мире, которые следят за Олимпийскими играми. Какая мощная демонстрация стойкости и решительности. Какой момент гордости, радости и надежды для всего украинского народа,

– заявил Томас Бах.

Поэтому Президент МОК готов помочь всем украинским спортсменам через соответствующую международную федерацию и призывает всех украинских атлетов к участию в квалификации.

Все это очень невероятно красивые и пафосные слова, действительно в мирное время имели бы значение. И названные недостатки бойкота однозначно имеют место и вредят нашим спортсменам, с чем мы будем разбираться в своей стране.

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Но, если Томас Бах действительно так справедлив, то вся власть в его руках – просто не допусти спортсменов из страны, повлекшей наибольшую агрессию по отношению к другому суверенному государству со времен Второй мировой войны. Не это ли главный принцип Олимпийской хартии? Если война не приостанавливается и агрессор не следует за российским кораблем за свой поребрик, то о каком участии его спортсменов может идти речь?

Но нет, президент МОК больше переживает за российских спортсменов и совсем недавно рассказывал, как хорошо прошли соревнования с россиянами и ни словом не упомянул там отсутствие украинцев. И почему-то не замечает агрессивные выступления российских представителей, которые собираются в Париж ехать на танках только потому, что их несчастные спортсмены могут быть допущены к Олимпиаде в статусе "команды беженцев". Лицемерсто, не знающее границ.