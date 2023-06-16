Российские спортсмены поедут на Олимпийские игры в статусе "команды беженцев". Международный олимпийский комитет определился с критериями допуска представителей страны-террористки, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Унижение агрессора

По информации источников, МОК сообщил Олимпийский комитет России об условиях допуска спортсменов на Игры в Париже. Правила участия будут сходными с условиями допуска "команды беженцев", существующей с 2016 года.

Согласно этим условиям, россияне будут выступать в нейтральном статусе под флагом МОК и под названием "нейтральные олимпийские атлеты". Российским спортивным чиновникам вообще запретят приезжать на Игры. Обеспечением и формой "нейтральных беженцев" будут заниматься специальные службы МОК.

Российские спортсмены будут соперничать только индивидуально, поскольку к командным видам спорта их вообще не допустили. Когда МОК одобрит заявку атлета из страны-агрессорки, он должен прекратить участие во внутренних соревнованиях, а также отказаться от помощи российских спортивных организаций.

На болотах от таких новаций МОК в очередной раз запылало. Министр спорта террористической федерации Олег Матыцин обвинил Комитет в попытках "разрушить систему спорта в России".

Отметим, официально критерии допуска россиян могут рассмотреть на ближайшем заседании исполкома МОК, который запланирован на 20 – 22 июня.

Важно! Церемония открытия Олимпийских игр-2024 в Париже состоится 26 июля. Соревнования продлятся до 11 августа 2024 года.